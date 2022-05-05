Токаев назначил 5 июня датой референдума по поправкам в Конституцию

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения на республиканских телеканалах объявил, что 5 июня состоится республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Слова президента приводятся на официальном сайте Акорды.

Ниже приводим полную речь главы государства.

"Уважаемые соотечественники!

Как известно, в недавнем послании народу я выдвинул масштабную программу политической модернизации.

Она всесторонне обсуждалась в обществе, средствах массовой информации. Свои оценки высказали эксперты и гражданские активисты. Все предложения получили широкую поддержку.

Обозначенные в послании инициативы направлены на коренное преобразование нашей политической системы. Они исходили из многолетнего запроса граждан на расширение участия в управлении государством и глубинную демократизацию политических процессов.

Для их эффективной реализации потребовалось внесение изменений и дополнений в Конституцию. Иными словами, была необходима конституционная реформа.

Поэтому для подготовки проекта изменений в Основной закон по моему поручению была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли видные ученые-правоведы, опытные эксперты, представители уполномоченных органов.

После детального рассмотрения всех новелл проект поправок был направлен в Конституционный совет. И данный орган дал свое заключение о его соответствии положениям Конституции.

Теперь мы вышли на финишную прямую реализации конституционной реформы.

Поправки в Основной закон имеют для нашей страны, по сути, судьбоносное значение. Изменения затронут треть статей Конституции. Говоря прямо, наша Конституция получит совершенно новое измерение.

Поэтому я предложил вынести этот вопрос на республиканский референдум, ведь такие масштабные изменения должны осуществляться на основе всенародного волеизъявления.

Во всем прогрессивном мире плебисцит является одной из наиболее наглядных и очевидных форм прямого народовластия. Однако в Казахстане этот эффективный институт демократии не был задействован в полной мере.

После референдума, проведенного 27 лет назад, когда была принята действующая Конституция, все последующие конституционные реформы получали одобрение в Парламенте.

В принципе, это легитимная практика. Но я твердо убежден, что на новом этапе развития, строя Новый Казахстан, мы должны всенародно принимать такие судьбоносные для нашей страны решения.

Поэтому сегодня мною подписан Указ о проведении 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию.

Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам.

Предстоящий референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана.

Конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели.

Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством.

Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.

Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей.

В свою очередь, введение полностью мажоритарной системы выборов депутатов районных и городских маслихатов откроет возможность для граждан более эффективно влиять на жизнь в регионах.

В новой редакции Конституции планируется закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений.

Появится запрет для ближайших родственников президента занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе.

Важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу.

Создание Конституционного суда, закрепление статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, безоговорочный запрет смертной казни – все эти шаги направлены на всестороннее соблюдение прав и свобод граждан.

Предстоящая конституционная реформа ознаменует новый этап в развитии нашей страны.

Уважаемые соотечественники!

Вместе мы построим Новый Казахстан, Справедливый Казахстан!

В нашем государстве будут защищаться права каждого гражданина.

Все будут иметь равные возможности.

Каждый в зависимости от своих способностей и умений сможет добиться успеха и найти свое место в обществе.

Произойдет обновление общественных и индивидуальных ценностей.

Мы усовершенствуем государственную систему, обеспечим конструктивный диалог между обществом и властью.

Таким образом, мы построим Вторую Республику.

Для успешной реализации этих задач и необходима конституционная реформа.

Особенность нынешней реформы заключается не в усилении полномочий президента, а в совершенствовании, модернизации и укреплении государства.

Призываю всех принять активное участие в референдуме во имя будущего нашей страны, во имя будущих поколений!

Уверен, вы поддержите все инициативы, исходящие из наших национальных интересов.

Светлое будущее нашей страны – в наших руках!

В единстве – наша сила!" – сказал президент.

С текстом указа, регламентирующего проведение соответствующего референдума, можно ознакомиться здесь.

Вчера, 4 мая, депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты поддержали проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме". Тем не менее сегодня сенат вернул данный законопроект в мажилис на доработку.

Госсекретарь РК Ерлан Карин, комментируя конституционную реформу в Казахстане, отметил, что такие изменения призваны оптимизировать баланс отношений между ветвями власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968230-tokaev-naznachil-5-iyunya-datoy-referenduma-po-popravkam-konstitutsiyu/