Кто из казахстанцев сможет голосовать на референдуме 5 июня

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На заседании Центральной комиссии референдума (ЦКР) рассказали, на основании чего будут составлены списки казахстанцев, которые будут иметь право голоса на референдуме по поправкам в Конституцию 5 июня, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил зампредседателя ЦКР Константин Петров, точные списки имеющих право голосовать казахстанцев будут представлены после того, как их соберут и направят в комиссию местные акимы.

Однако основа для составления списка имеется уже сегодня – это реестр избирателей Казахстана, в него входит 11,6 млн граждан.

"По состоянию на 1 апреля, в реестр избирателей включено 11 695 439 граждан. Реестр составлен на основе данных, представляемых местными исполнительными органами на основе государственной базы данных "Физические лица".

То есть, уже сегодня имеется основа для составления списка граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. В него нужно внести точечные корректировки, связанные с динамикой миграции граждан за апрель-май и учетом поданных гражданами заявлений", – заявил Петров.

Точные списки будут известны комиссии уже с 20 мая и будут представлены избирателям.

Также он рассказал, при каком условии референдум будет считаться состоявшимся.

"Для того чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список для участия в референдуме", – добавил Петров.

Казахстанцы получат СМС, в котором им предложат проверить себя в списке граждан, имеющих право голосовать.

Также проголосовать на референдуме смогут и казахстанцы, находящиеся за рубежом – участки для голосования создадут в 51 иностранном государстве.

"На этих участках в списки включаются все граждане, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся в длительной заграничной командировке в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина республики.

Граждане республики, прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям, в служебные, деловые и туристические поездки, при их обращении в участковую комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина Республики Казахстан также включаются в список", – сообщил Петров.

Как будет выглядеть бюллетень для референдума, можно узнать здесь.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу, в ходе которого объявил, что референдум по внесению дополнений и изменений в Конституцию пройдет 5 июня.

Сегодня был оглашен план проведения референдума, а также опубликован проект закона об изменениях и дополнениях в Конституцию.

Госсекретарь РК Ерлан Карин, комментируя конституционную реформу в Казахстане, отметил, что такие изменения призваны оптимизировать баланс отношений между ветвями власти. А днем ранее он рассказал, в чем особенность предстоящего референдума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968403-kto-iz-kazahstantsev-smozhet-golosovat-na-referendume-5-iyunya/