"79% суммы заплатят членам комиссий": как потратят 16,4 млрд тенге, выделенные на референдум

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В ЦКР рассказали, как будут потрачены 16,4 млрд тенге, выделенные на референдум в Казахстане – более 70% этой суммы пойдет на оплату труда членов комиссии, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила член ЦКР Сабила Мустафина, 16,4 млрд тенге будут распределены следующим образом:

21% пойдет на материально-техническое оснащение участков для голосования, обеспечение условий работы комиссий референдума, изготовление печатной продукции, информационное сопровождение, билборды, работу ЦКР. Большую долю затрат составит печатная продукция, в том числе бюллетени, а также трафареты для слабовидящих и слепых;

79% потратят на оплату труда членов комиссий, число которых составит 71 тысячу человек.

"Оплата труда на том же уровне, что и при проведении больших страновых компаний, таких как выборы президента, мажилиса. 79% - это обеспечение оплаты труда почти 71 тысячи членов участковых и территориальных комиссий.

В оплате труда применен показатель среднемесячной заработной платы по стране, потому что норма Конституционного закона о референдуме отличается от нормы Конституционного закона о выборах, где определено не менее 3 минимальных заработных плат в месяц", - пояснила Мустафина.

Оплата труда, по ее словам, будет производиться по фактическому времени работы – члены комиссий не работают одинаково, большинство работает по графику.

Средняя заработная плата для расчета была взята из данных Бюро национальной статистики на 1 апреля – она составляет 275 438 тенге.

Напомним, что сегодня огласили правила голосования на референдуме 5 июня в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969689-79-summy-zaplatyat-chlenam-komissiy-kak-potratyat-164-mlrd-tenge-vydelennye-na-referendum/