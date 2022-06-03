Генпрокуратура не выявила нарушений во время подготовки к референдуму в Казахстане

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Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев на заседании ЦКР сообщил о том, что в период подготовки к республиканскому референдуму каких-либо нарушений, в том числе в части агитации, по стране не зафиксировано, передает корреспондент NUR.KZ.

Булат Дембаев сообщил, что подготовка к референдуму проходит согласно закону.

По его словам, каких-либо нарушений, в том числе правил агитации, по стране не зафиксировано.

"Отсутствие каких-либо жалоб на нарушение законодательства о референдуме свидетельствует о законности текущего процесса", - подчеркнул спикер.

Между тем, он напомнил, что в силу статьи 7 Конституционного закона "О республиканском референдуме" накануне голосования и в день его проведения, то есть 4 и 5 июня, любая агитация запрещается. В эти дни в числе прочей агитационной информации нельзя публиковать ни результаты опросов общественного мнения на тему референдума, ни прогнозы его итогов.

"В случае проведения агитации в эти дни наступает ответственность по статье 102 Кодекса об административных правонарушения "Проведение предвыборной агитации в период ее запрещения", где предусмотрена ответственность как для физических лиц, так и для юридических лиц", - резюмировал Дембаев.

Отметим, что согласно КоАП РК, проведение агитации в день республиканского референдума либо в предшествующий ему день влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (45 945 тенге).

При этом в случае нарушений на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации накладывается штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге), на субъекты среднего предпринимательства – в размере 25 МРП (76 575 тенте), на субъекты крупного предпринимательства – в размере 35 МРП (107 205).

Напомним, что в воскресенье, 5 июня, в Казахстане пройдет референдум по поправкам в Конституцию. В связи с этим представители Генпрокуратуры обратилась к казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972435-genprokuratura-ne-vyyavila-narusheniy-vo-vremya-podgotovki-k-referendumu-v-kazahstane/