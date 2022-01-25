Зарплаты, увольнения топ-менеджеров: фонд "Самрук-Казына" опубликовал план по реформам

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Опубликован план реформирования фонда "Самрук-Казына", в котором подробно расписаны все решения, принятые после критики со стороны президента Токаева. Документ появился на официальном сайте фонда.

В соответствии с планом реализации поручений Токаева было решено освободить от занимаемых должностей семерых топ-менеджеров фонда:

Кравченко Андрей Николаевич, управляющий директор по правовому сопровождению и рискам - член правления АО "Самрук-Казына"; Манкеев Мухтар Наурызбаевич, управляющий директор по корпоративному управлению и социально-трудовым отношениям АО "Самрук-Казына"; Дурмагамбетов Ерлан Дмитриевич, управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО "Самрук-Казына"; Тажигалиев Мухтар Утепкалиевич, со-управляющий директор по управлению активами АО "Самрук-Казына"; Есполов Бектенбай Тлектесович, со-управляющий Директор по связям с общественностью и Правительством АО "Самрук-Казына"; Тусупбеков Жанат Рашидович, председатель правления ТОО "Объединенная химическая компания"; Кожаков Куат Аскарбекович, генеральный директор КФ "Samruk-Kazyna Trust".

Кроме того, портфельным компаниям рекомендовали освободить от занимаемых должностей всех руководителей, отвечающих за вопросы закупок, а также работников, деятельность которых может быть связана с репутационными рисками для группы фонда.

Во втором сообщении отражены меры по изменениям в кадровой политике и системе закупок фонда, а также другие инициативы.

Согласно ожиданиям правления фонда, выполнение нового плана обеспечит:

внедрение прозрачных механизмов и устранение барьеров со стороны портфельных компаний фонда для участников рынков переработки нефти, маркетинга нефти и нефтепродуктов, развития рынка газа, поставок угля и электроэнергии, доступа к инфраструктуре, подаче вагонов, телекоммуникациям;

увеличение зарплаты производственного персонала на первом этапе до среднеотраслевого показателя;

внедрение согласованных с госорганами и бизнесом новых единых правил закупок с нормами прямого действия;

увеличение доли отечественных товаропроизводителей с 78% до более 85%;

реализацию инвестиционных проектов по развитию новых отраслей, импортозамещающих производств согласно запросам бизнеса, в качестве бизнес-партнера.

В фонде также сообщили о намерении выявить командные перемещения в портфельных компаниях и принять соответствующие меры по искоренению данной практики, а также обеспечить увольнение руководителей и членов "команд" в портфельных компаниях.

Также первым руководителям портфельных компаний поручено определить целесообразность наличия иностранных специалистов на соответствующих должностях (это коснется и членов советов директоров и наблюдательных советов) с опубликованием результатов в открытых источниках.

Им же предписано обеспечить привлечение отечественных кадров, в том числе из Президентского молодежного кадрового резерва.

С полным и подробным планом реформирования фонда можно ознакомиться по данной ссылке.

Напомним, что накануне в "Самрук-Казына" сообщили о сокращении половины штатных сотрудников. В тот же день глава фонда Алмасадам Саткалиев заявил о том, что проведет реформы после критики Токаева.

11 января президент упомянул, что сохраняются вопросы по поводу прозрачности закупок фонда "Самрук-Казына".

17 января пресс-секретарь главы государства Берик Уали рассказал, чего ожидает Токаев от руководства фонда.

На прошедшей ранее встрече с бизнесменами Токаев пообещал, что глава "Самрук-Казына" "уйдет в небытие", если не реформирует фонд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952939-zarplaty-uvolneniya-top-menedzherov-fond-samruk-kazyna-opublikoval-plan-po-reformam/