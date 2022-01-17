Уали о трансформации "Самрук-Казына": Токаев ожидает конкретных действий

Флаг "Самрук-Казына". Фото: sk.kz

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали на официальной странице в Facebook высказался о деятельности фонда "Самрук-Казына" в стране.

Уали начал с упоминания о том, что 11 января, выступая в мажилисе, Токаев заявил "о необходимости глубокой трансформации деятельности фонда "Самрук-Казына".

"Портфельные компании фонда являются системообразующими для национальной экономики. Поэтому сейчас именно от фонда зависит решение задач по структурной перестройке экономики и направлению ресурсов на благо народа.

Президент считает, что правительству следует в первую очередь заняться сокращением громоздкой управленческой надстройки. Требуется также изменить характер взаимоотношений между "Самрук-Казына" и правительством, чтобы увеличить направление доходов в пользу интересов государства и народа", - написал пресс-секретарь.

Он также напомнил, что Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства обеспечить формирование реальной конкурентной среды в ключевых сферах экономики и прозрачность закупок фонда и национальных компаний.

"По мнению главы государства, необходимо снизить избыточное присутствие государства в экономике, активизировать с этой целью приватизацию активов фонда "Самрук-Казына".

При этом важно добиться прозрачности приватизации, без чего невозможно структурное преобразование экономики. Президент ожидает конкретных предложений и действий от правительства и государственной комиссии по вопросам приватизации", - резюмировал Уали.

Напомним, что ранее Берик Уали комментировал поручение Токаева Генпрокуратуре о смягчении наказания участникам мирных демонстраций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951560-press-sekretar-o-transformatsii-samruk-kazyna-tokaev-ozhidaet-konkretnyh-deystviy/