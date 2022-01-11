Токаев: Сохраняются вопросы по поводу прозрачности закупок фонда "Самрук-Казына"

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Касым-Жомарт Токаев, выступая в мажилисе, высказался о деятельности фонда "Самрук-Казына", передает корреспондент NUR.KZ.

"Сохраняются вопросы по поводу прозрачности закупок фонда "Самрук-Казына". Жалобы приходят регулярно, следует обязательно найти ответы на данные вопросы.

В частности, важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по госзакупкам способом из одного источника. Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок фонда "Самрук-Казына" и иных нацкомпаний.

В прошлом году вышел закон о регулируемых закупках, но большое количество вопросов решается по-прежнему на уровне подзаконных актов и решений самого фонда.

Нужно обеспечить согласование правил и процедур "Самрук-Казына" с министерством финансов и Агентством по защите и развитию конкуренции РК", - поручил глава государства.

Сегодня Токаев также поручил прекратить деятельность ТОО "Оператор РОП", занимавшегося утильсбором. Кроме того, президент ввел пятилетний мораторий на повышение зарплат акимов, министров и депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950477-tokaev-sohranyayutsya-voprosy-po-povodu-prozrachnosti-zakupok-fonda-samruk-kazyna/