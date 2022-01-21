Токаев о главе "Самрук-Казына": Не справится с реформированием фонда – уйдет в небытие

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Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами заявил, что у него состоялся разговор с председателем "Самрук-Казына" Алмасадамом Саткалиевым. Президент пообещал, что он "уйдет в небытие", если не реформирует фонд, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я уже поручил реформировать фонд "Самрук-Казына", сейчас фонд представляет собой громоздкую структуру.

Непрозрачность, назначение политически значимых людей, неэффективная система закупок, убыточность, незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание – список вопросов приводит к возмущению общества.

Как и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить настоящую реальную нефтехимию", - заявил Токаев.

Он добавил, что Казахстан ремонтирует заводы советского времени. При этом в Узбекистане уже появилось 2-3 новых завода, "на которые приятно посмотреть".

"Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым. Не справится с задачей реформирования - уйдет в небытие, а вместе с ним и сам фонд", - заявил президент.

Напомним, что Токаев еще 11 января говорил о том, что сохраняются вопросы по поводу прозрачности закупок фонда "Самрук-Казына".

17 января пресс-секретарь президента Берик Уали писал о том, что глава государства ожидает конкретных действий по трансформации деятельности фонда.

19 января стало известно о том, что фонд "Самрук-Казына" будет раскрывать банковскую тайну органам госаудита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1952347-tokaev-o-glave-samruk-kazyna-ne-spravitsya-s-reformirovaniem-fonda-uydet-v-nebytie/