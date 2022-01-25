Токаев объявил о начале масштабных операций по наведению порядка на таможенной границе

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на онлайн-совещании "Центральная Азия – КНР" указал на необходимость предпринять усилия по дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Центральной Азией, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства сообщил, что необходимо предпринять энергичные усилия по дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества.

Эта задача, по его словам, предполагает диверсификацию структуры товарооборота, в устранении барьеров, наведении порядка в таможенных делах и внедрении инновационных решений.

"Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса.

Уверен, результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами", - заверил глава государства.

Напомним, что сегодня Токаев также высказался о борьбе с терроризмом, отметив, что этот вопрос "обретает особое значение" и для Казахстана.

Кроме того, президент отметил заслуги Китая, а также пообещал, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны не пострадает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952920-tokaev-obyavil-o-nachale-masshtabnyh-operatsiy-po-navedeniyu-poryadka-na-tamozhennoy-granitse/