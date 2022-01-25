Почему раненых во время беспорядков в Алматы пациентов вывозили из больниц, объяснили в УОЗ

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева во время брифинга в РСК объяснила, куда вывозили из больниц пациентов, раненых во время беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам заместителя руководителя УОЗ Алматы Светланы Султангазиевой, в дни беспорядков большое количество алматинцев обращались за помощью непосредственно в стационары города. Некоторых привезли на каретах скорой помощи, но также было много самообращений.

Всего в стационары обратились более 1200 человек. Всем была оказана медицинская помощь. 506 человек были госпитализированы. По состоянию на сегодняшнее утро большинство из них уже выписаны. На стационарном лечении находятся только 33 пациента.

"Вчера в СМИ появились сообщения о том, что пациентов из больниц забирали через несколько дней после поступления. Действительно, после оказания необходимого объема медицинской помощи, часть пациентов забирали к себе военные госпитали. Другую часть пациентов вывезли из больниц следственные органы для проведения следственно-оперативных мероприятий", - сказала Светлана Султангазиева.

Она добавила, что медработники также выезжали для долечивания пациентов, которые участвовали в следственно-оперативных мероприятиях.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как работали фельдшеры скорой помощи во время беспорядков в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952914-pochemu-ranenyh-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty-patsientov-vyvozili-iz-bolnits-obyasnili-v-uoz/