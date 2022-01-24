"Самрук-Казына" сократит численность своего штата на 50 процентов

Флаг "Самрук-Казына". Фото: sk.kz

Правление фонда "Самрук-Казына" приняло решение сократить половину своих штатных сотрудников. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Решением правления была утверждена новая организационная структура фонда: число штатных сотрудников уменьшится с 248 до 124 человек.

50-процентное сокращение затронет и руководящий состав: количество позиций снизят с 10 до 5. Кроме того, уменьшится и число подразделений с 27 до 18 (на 33%). Также в фонде полностью убрали такую должность, как "советник".

Также было принято решение закрыть все зарубежные представительства фонда. Новая организационная структура выглядит так.

Организационная структура фонда "Самрук-Казына". Схема: sk.kz

Помимо этого, в фонде одобрили новый порядок закупок, правила контроля, маркетинга и импортозамещения, которые, как говорится в сообщении, исключат любые барьеры для бизнеса.

Все документы направили на согласование в Министерство финансов, АЗРК и НПП "Атамекен".

По новым правилам существенно сокращены основания для закупок из одного источника. С момента утверждения документов совет директоров закрепит за корпоративным центром функции разработки методологии, контроля и мониторинга закупок.

Кроме того, был утвержден и направлен в портфельные компании план мероприятий по реформированию АО "Самрук-Казына". Определены ответственные исполнители, сроки реализации, индикаторы контроля.

Также были проведены некоторые кадровые изменения:

"С 24 января досрочно прекращены полномочия гендиректора ТОО "Самрук-Казына Инвест" Султанова А.К., председателя правления АО "Samruk-Kazyna Construction" Сандыкбаева Б. А., гендиректора ТОО "Самрук-Казына Контракт" Акылова А.Ж., гендиректора ТОО "Самрук-Казына Бизнес Сервис" Елшибекова С.К.", - сказано в сообщении.

Напомним, что утром глава "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев сообщил о реформах в фонде после критики Токаева.

Этому предшествовал ряд событий. Так, 11 января Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что сохраняются вопросы по поводу прозрачности закупок фонда "Самрук-Казына".

17 января пресс-секретарь президента Берик Уали указал, что Токаев "ожидает конкретных действий по трансформации деятельности фонда". Вскоре после этого стало известно, что фонд "Самрук-Казына" будет раскрывать банковскую тайну органам госаудита.

На прошедшей ранее встрече с бизнесменами Токаев пообещал, что глава "Самрук-Казына" "уйдет в небытие", если не реформирует фонд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952720-fond-samruk-kazyna-sokratit-chislennost-svoego-shtata-na-50-protsentov/