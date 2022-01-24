Глава "Самрук-Казына" сообщил о реформах в фонде после критики Токаева

Алмасадам Саткалиев. Фото: akorda.kz

Глава фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев на своей Facebook-странице рассказал о реформах, которые планируется провести в фонде в ближайшее время. Ранее соответствующее поручение ему дал глава государства.

"Мы ведем диалог со всеми, кто готов поделиться конструктивными предложениями, чтобы внести их в проект программы реформирования. В ближайшее время эти планы будут опубликованы в открытых источниках и на нашем корпоративном сайте, мы ответим на все ваши вопросы", - пообещал Саткалиев в своем посте.

По словам главы фонда, в качестве базовых принципов определены открытость и подотчетность, устранение барьеров для бизнеса, социальная ответственность и борьба с коррупцией.

"Переломным моментом, на мой взгляд, может стать возможность прямого участия граждан Республики Казахстан во владении активами фонда как элемент справедливого распределения национальных богатств.

Мы предлагаем ряд беспрецедентных мер, направленных на реформы бизнес-процессов и практики корпоративного управления в группе компаний фонда, изменение структуры взаимоотношений на рынках нефти, газа, угля, железнодорожного транспорта, электроэнергетики и телекоммуникаций, с целью решения ключевых проблем в экономике страны", - отметил Саткалиев.

Глава "Самрук-Казына" добавил, что будет в корне пересмотрена система закупок, усилены механизмы поддержки отечественных товаропроизводителей и малого и среднего бизнеса.

"Эти вопросы будут обсуждаться с бизнес-сообществом в формате открытого диалога в среду, 26 января с онлайн-трансляцией в социальных сетях. В случае утверждения нашей программы я готов обеспечить ее успешное внедрение и исполнение", - заключил Саткалиев.

Напомним, 11 января во время выступления в мажилисе президент Касым-Жомарт Токаев говорил о том, что сохраняются вопросы по поводу прозрачности закупок фонда "Самрук-Казына".

17 января пресс-секретарь главы государства Берик Уали написал, что глава государства ожидает конкретных действий по трансформации деятельности фонда.

Позже сообщалось, что фонд "Самрук-Казына" будет раскрывать банковскую тайну органам госаудита.

На встрече с бизнесменами в минувшую пятницу глава государства заявил, что у него состоялся разговор с Алмасадамом Саткалиевым. Президент пообещал, что глава "Самрук-Казына" "уйдет в небытие", если не реформирует фонд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952587-glava-samruk-kazyna-soobschil-o-reformah-v-fonde-posle-kritiki-tokaeva/