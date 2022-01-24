Когда в Алматы появится пантеон в память о недавней трагедии, рассказали в акимате

Площадь Республики. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Руководитель управления городского планирования и урбанистики акимата Алматы Алмасхан Ахмеджанов во время брифинга в РСК рассказал, что мемориальный комплекс в память о трагических событиях января должен появиться в Алматы в конце 2022 года, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вопрос строительства мемориального комплекса вызывает массу обсуждений. К этому вопросу мы подходим более осторожно. Мнение населения будет самым важным и самым главным.

По поручению акима 21 января начался открытый конкурс. Заявки будут приниматься с 22 января по 10 февраля. Все творческие коллективы, которые хотят внести предложения и замечания, могут сделать это", - сказал руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов.

Его словам, срок проведения конкурса - два месяца.

"Так быстро, потому что строительный сезон у нас короткий. Нужно успеть приступить к строительно-монтажным работам, чтобы к концу года у нас уже был мемориал, который бы ознаменовал собой начало эпохи формирования нового Казахстана, в соответствии с поручением главы государства", - сказал Алмахан Ахмеджанов.

Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев дал поручения открыть все телефонные линии, принимать замечания от горожан со всех интернет-ресурсов и соцсетей.

"Процесс должен быть открытым. Площадь Республики - это гражданское сердце нашего города, поэтому должны быть рассмотрены все предложения", - сказал Мухит Азирбаев.

Напомним, ранее стало известно, что в Алматы построят пантеон в память о трагических событиях января 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952689-kogda-v-almaty-poyavitsya-panteon-v-pamyat-o-nedavney-tragedii-rasskazali-v-akimate/