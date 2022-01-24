По каким ипотечным программам казахстанцы могут оформить отсрочку платежей

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В период ЧП в Казахстане финансовое положение некоторых граждан значительно ухудшилось. При этом, если у них есть ипотека по одной из двух льготных программ, они могут оформить отсрочку платежей на ближайшие три месяца. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Специалисты дочерней организации Национального Банка РК «Казахстанский фонд устойчивости» сообщают, что в рамках реализации мер поддержки заемщиков, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, представлена отсрочка платежей до 90 дней клиентам ипотечных программ:

«7-20-25»;

«Баспана хит» .

Приказом Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 10 января 2022 года был утвержден порядок предоставления отсрочки платежей по займам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

Согласно данному порядку, отсрочка по ипотеке предоставляется на период с 5 января по 5 апреля 2022 года без начисления штрафов и пени.

К тому же, предоставленная отсрочка никак не отразится на кредитной истории заемщика.

Куда обращаться за предоставлением отсрочки по ипотеке

Для получения отсрочки заемщику необходимо обратиться в банк, предоставив заявление в произвольной форме с приложением документов, подтверждающих ухудшение финансового положения.

Такое заявление можно подать как лично в отделении банка, так и с помощью электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурсов, мобильного приложения и других средств связи.

Заявления принимаются до 4 апреля 2022 года (включительно).

Срок рассмотрения заявлений об отсрочке платежей составляет 10 рабочих дней.

Напоминаем, что на отсрочку платежей по кредитам могут претендовать физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, оформившие банковские займы и микрокредиты до 5 января 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1952672-po-kakim-ipotechnym-programmam-kazahstantsy-mogut-oformit-otsrochku-platezhey/