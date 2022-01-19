Фонд "Самрук-Казына" будет раскрывать банковскую тайну органам госаудита

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Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" принял правила получения согласия от лиц, получающих господдержку, на раскрытие банковской тайны органам госаудита. Об этом сообщается на официальном сайте Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

"Документ направлен на повышение прозрачности использования государственных средств, включая средства Нацфонда и республиканского бюджета", - говорится в сообщении комитета.

Согласно новым правилам, компании группы фонда "Самрук-Казына" и их контрагенты при получении государственной поддержки должны раскрывать банковскую тайну органам госаудита.

"Это позволит значительно повысить качество оценки эффективности использования государственных средств, проводимой по принципу "до конечного получателя", - добавили в комитете.

Отмечается, что ранее аналогичные решения приняли холдинги АО "Зерде" и АО "НУХ "Байтерек".

"Правительство работает над исполнением поручения главы государства по трансформации АО "ФНБ "Самрук-Казына" и других субъектов квазигоссектора", - говорится в сообщении.

Ранее Касым-Жомарт Токаев, выступая в мажилисе, заявил о необходимости "глубокой трансформации" деятельности фонда "Самрук-Казына". По словам президента, следует решить вопросы по поводу прозрачности закупок фонда.

Позже, разъясняя слова главы государства, пресс-секретарь Токаева добавил, что правительству следует сократить управленческую надстройку фонда и изменить характер взаимоотношений между "Самрук-Казына" и правительством, чтобы увеличить направление доходов в пользу интересов государства и народа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951863-fond-samruk-kazyna-budet-raskryvat-bankovskuyu-taynu-organam-gosaudita/