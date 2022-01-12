"Перезагрузка общественных ценностей": Ерлан Карин сделал прогноз на будущее Казахстана

Ерлан Карин. Фото: facebook.com/karin.erlan

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин опубликовал новый пост, в котором сделал прогноз касательно будущего нашей страны после произошедших беспорядков. О своем видении вчерашнего выступления Токаева Карин написал в своем официальном Telegram-канале.

Прежде всего, по словам госсекретаря, речь Токаева - это символ завершения острой фазы борьбы с террористами в Казахстане.

Он также указал, что в своих последних обращениях президент давал гражданам информацию обо всех действиях по отражению террористической агрессии и стабилизации ситуации.

"Нынешним обращением (от 11 января 2022 года - прим. ред.) власть в лице президента не просто окончательно вернула инициативу в свои руки, но и задала новую повестку. Для граждан, общества и элиты было обозначено видение завтрашнего дня.

Президентская повестка призвана вдохновить общество, дать надежду, оптимизм и задать конструктивную линию по решению наболевших проблем. Она содержит призыв ко всем принять участие в большом созидательном процессе – построении Нового Казахстана", - заявил Карин.

Данный курс, по его словам, предполагает объединение всех здравых общественно-политических сил для движения страны вперед.

"Что означает Новый Казахстан? Это не только обновление госаппарата, как упрощенно представляют некоторые эксперты. Это, в первую очередь, перезагрузка общественных ценностей.

Неприятие радикализма, крайних взглядов и действий, укрепление созидательного мотива. Преодоление всевозможных разломов в обществе. Это также означает продолжение поэтапных и системных реформ. Гуманитарное измерение госполитики и ставка на человеческий капитал", - резюмировал госсекретарь.

Напомним, что вчера Токаев выступил с речью в мажилисе. В ней он высказался о прибыльных компаниях, появившихся при Елбасы, дальнейшей борьбе с COVID-19, перестройке силовых структур, численности госаппарата и многом другом.

Также в ходе своего выступления глава государства дал новому премьеру Смаилову три недели на новый план для правительства на 2022 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950807-perezagruzka-obschestvennyh-tsennostey-erlan-karin-sdelal-prognoz-na-buduschee-kazahstana/