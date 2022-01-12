"Действия были спланированы": организаторов беспорядков арестовали в Костанае

Кадр из видео: ДП Костанайской области

В Костанае арестованы организаторы массовых беспорядков. Их действия были спланированы заранее. Об этом сообщил начальник департамента полиции региона Бекет Аймагамбетов, передает корреспондент NUR.KZ.

7 января в Костанайской области создана Межведомственная следственно-оперативная группа, которая расследует уголовные дела по фактам участия в массовых беспорядках и посягательства на жизнь полицейских. Все они объединены в одно производство.

В рамках уголовного дела арестованы организаторы незаконных акций в Костанае. Узнав, что идут активные оперативные мероприятия, один из главных фигурантов предпринял попытку по уничтожению следов своего преступления. Однако в ходе внезапного обыска у него в квартире были изъяты изобличающие улики: компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты и флешки.

Также обнаружено приложение, доказывающее его авторство в создании фейковых переписок, в которых якобы полицейские заявляют о намерении перейти на сторону протестующих и не применять силу. Администратор группы призывал людей выходить на незаконный митинг и не бояться правоохранителей.

Как отметили в ДП Костанайской области, по оперативным материалам усматривается его постоянная связь с гражданином Украины. Буквально перед обыском, предполагая свое задержание, администрирование в мессенджере для дальнейшей работы он передал своему сообщнику в Украине, бывшему жителю Костаная.

Следствие доказало роль подозреваемого в управлении в соцсети группой, в которой насчитывалось более 1000 участников, где размещались призывы к активным действиям в протестных акциях на территории региона.

"Группа начала функционировать еще в октябре прошлого года, но до начала января не проявляла активность. В настоящее время действия подозреваемого квалифицируются по статье 272 УК РК (Массовые беспорядки), санкция которой предусматривает наказание сроком от 3 до 8 лет лишения свободы. Проводится следственно-оперативная работа по дальнейшему документированию преступной деятельности", - рассказал начальник ДП региона Бекет Аймагамбетов.

Также установлено, что данная группа входила в состав другой, которая объединяла 8 городов Казахстана, а это, отметили в полиции, наталкивает на мысль об общей координации действий по стране.

Напомним, 5 января в Костанае собрались протестующие, к ним вышли акимы региона и города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950819-deystviya-byli-splanirovany-organizatorov-besporyadkov-arestovali-v-kostanae/