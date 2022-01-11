"Нельзя допустить их сращивания с криминалом": Токаев заявил о перестройке силовых структур

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что стране предстоит перестройка вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что вооруженные силы, правоохранительные структуры и органы национальной безопасности должны работать ради одной цели - максимальной защиты граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера.

"Для решения данной задачи необходимо сфокусироваться на следующих приоритетах.

Внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы. Мы значительно продвинулись в деле создания сервисной модели полиции и модернизации уголовного процесса, но нужно быть готовым противостоять тотальным террористическим атакам.

Командованию силовых структур необходимо незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения.

Укрепить количественно и качественно Национальную гвардию. Предстоит сформировать новые подразделения в регионах, усилить действующие и решить вопросы с транспортом и материально-техническим оснащением. Увеличить численность подразделений спецпредназначения МВД и Нацгвардии, повысить уровень боеготовности и оснастить транспортными средствами. Увеличить оплату труда сотрудникам спецподразделений всех силовых органов", - сказал президент РК.

Также в числе приоритетов названа необходимость повысить правовую защищенность полицейских. По словам главы государства, необходимо ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение их требованиям. А также кардинально повысить боеспособность армии. В кратчайшие сроки необходимо создать командование силами, задействованными в проведении спецопераций.

"Необходимо провести ревизию реформ и полностью перестроить деятельность сообществ внешней, военной, криминальной и финансовой разведок. Обеспечить эффективную координацию между силовыми структурами. Обеспечить деятельность госорганов в кризисных ситуациях , усилить межведомственность. Наладить оперативную военнотехническую совместимость всех силовых структур. Обеспечить самостоятельность всех силовых структур.

При принятии решений нужно повысить уровень ответственности руководителей. Необходим комплекс системных мер по противодействию экстремизму. Нельзя допустить их сращивания с криминалом. Особенно, в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - сказал президент РК.

Он также сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Совета безопасности.

Напомним, ранее Алихан Смаилов был назначен премьер-министров РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950463-nelzya-dopustit-ih-sraschivaniya-s-kriminalom-tokaev-zayavil-o-perestroyke-silovyh-struktur/