Токаев о прибыльных компаниях: Пришло время отдать должное народу

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на онлайн-заседании мажилиса заявил о создании общественного социального фонда «Қазақстан халқына» для решения проблем здравоохранения, образования и соцподдержки - он добавил, что ожидает отчислений от крупного бизнеса Казахстана, поскольку пришло время «отдать должное народу», передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что траты половины республиканского бюджета на социальные расходы недостаточно – необходимо создать отдельный фонд для казахстанцев «Қазақстан халқына».

«Сегодня же я поручаю создать общественный социальный фонд "Қазақстан халқына". Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, соцподдержки.

Например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства детей расходы на лечение попросту неподъемны. Будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах. Окажем содействие способным детям. Поддержим культуру. Поможем Алматы оправиться от страшной трагедии. Из средств этого фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих. И это лишь отдельные примеры», - заявил Токаев.

Он добавил, что это не фонд президента, правительства или других органов – это фонд всех казахстанцев. Весь бюджет и проекты фонда будут публиковать на его сайте, фонд будет подотчетен обществу.

При этом крупные компании должны будут ежегодно отчислять средства в этот фонд – Токаев заявил, что благодаря Нурсултану Назарбаеву в стране появилось много прибыльных компаний и богатых людей.

«Финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников. Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций. В данный фонд будут направлены обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учета справок и других монополистов.

Благодаря Первому Президенту Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе.

Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд. Кроме того, ожидаю активного участия от тех лиц, которые фактически, обладая огромными средствами, остаются в тени. Уверен, что фонд может стать еще одним инструментом консолидации общества, укрепит в гражданах чувство социальной справедливости», - заявил Токаев.

Напомним, что сегодня Токаев заявил, что некие лица пытались вывести капитал за рубеж во время режима ЧП.

Также президент заявил, что Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранных лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950503-tokaev-o-pribylnyh-kompaniyah-prishlo-vremya-otdat-dolzhnoe-narodu/