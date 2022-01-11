Токаев: Численность государственного аппарата будет постепенно сокращаться

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня в мажилисе парламента РК, заявил о том, что численность государственного аппарата будет постепенно сокращаться, передает NUR.KZ.

"Без государственного аппарата само государство не может успешно существовать. На текущем этапе численность государственных служащих следует признать оптимальной.

После всех организационных решений, связанных с назначением нового правительства, эту численность, я считаю, можно зафиксировать на среднесрочный период. А потом посмотрим.

Если мы постепенно будем избавляться от государственных функций, передавать их в конкурентную среду, то и, следовательно, численность государственного аппарата будет постепенно сокращаться", - заявил глава государства во время выступления.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев, выступая в мажилисе, поручил прекратить работу компании "Оператор РОП".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950481-tokaev-chislennost-gosudarstvennogo-apparata-budet-postepenno-sokraschatsya/