"Важно не расслабляться ": Токаев о борьбе с COVID-19

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Глава государства в ходе своего выступления в мажилисе указал на ухудшение эпидситуации в Казахстане по коронавирусу, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что во всем мире началась новая вспышка коронавируса.

"В Казахстане наблюдается резкий рост заболеваемости, фиксируется более 2 тыс. новых случаев заражения в сутки. За весь период пандемии число заражений составило более 1 млн человек. Поэтому важно не расслабляться и продолжить борьбу с КВИ. Это также должно быть ключевой задачей нового правительства", - отметил глава государства.

Во время своего выступления Токаев также заявил о риске спекулятивного давления на национальную валюту, а также назвал возможные источники увеличения прибыльной части бюджета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950508-vazhno-ne-rasslablyatsya-tokaev-o-borbe-s-covid-19/