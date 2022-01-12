Ущерб бизнесу от беспорядков в Казахстане превысил 103 млрд тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские предприниматели продолжают сообщать в НПП "Атамекен" об ущербе, причиненном в ходе беспорядков. Сумма ущерба казахстанскому бизнесу уже превысила 103 млрд тенге, сообщается на официальном сайте палаты.

По данным на 12 января, сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составила уже 103,7 млрд тенге, 102 млрд приходится на Алматы.

В 11 регионах страны выявлено 1615 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1885 объектах, из них в Алматы - 1506 субъектов, расположенных в 1771 объектах.

Отрасли пострадавших субъектов бизнеса:

торговля – 1482;

общепит – 44;

финсектор – 61;

логистика – 23;

СМИ – 5.

Всего в call-центр нацпалаты поступило свыше 4,8 тыс. звонков, в том числе по вопросам:

мародерства – 1988;

свидетельства о форс-мажоре – 246;

прохождения блок-постов – 2;

фонда поддержки пострадавшим предпринимателям – 17;

возобновления бизнеса и оценки ущерба – 271;

звонки физических лиц – 1946.

В региональные палаты поступило 370 звонков и 43 заявления по свидетельствам о форс-мажоре.

В палате предпринимателей призвали бизнесменов делать фото и видеофиксацию своих объектов, чтобы возможно было оценить и доказать нанесенный ущерб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950726-uscherb-biznesu-ot-besporyadkov-v-kazahstane-prevysil-103-mlrd-tenge/