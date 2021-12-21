Что известно о памятнике Абаю из дела замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой

Бакытгуль Хаменова. Фото: instagram.com/bakytgul_khamenova

В акимате Атырауской области рассказали о судьбе памятника Абаю Кунанбаеву, который фигурирует в уголовном деле заместителя главы региона Бакытгуль Хаменовой, передает "Ак Жайык".

В ведомстве сообщили, что инициатива установки монумента исходила от областной комиссии по охране памятников истории и культуры. 14 мая 2018 года предложение было направлено в Министерство культуры и спорта РК. В июле того же года его одобрила комиссия.

22 апреля 2019 года объявили открытый конкурс, а через несколько месяцев комиссия выбрала проект скульптора Аскара Нартова.

"Спустя два года городской отдел культуры заключил договор с ТОО "Балқыту" на сумму 145 млн тенге. В нынешнем году было выделено 72 млн 499 тысяч тенге, эти деньги уже освоены. Остальное будет выделено из бюджета 2022 года", - сообщили в акимате региона.

Памятник выполнен из художественной бронзы, высота составляет 11 метров, вес - 5 тонн.

После задержания Бакытгуль Хаменовой торжественное открытие было перенесено на 27 декабря.

Фото: Тәуірбек Бозекенов/azh.kz

Напомним, заместителя акима Атырауской области и руководителя управления культуры, архивов и документации подозревают в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю за 145 млн тенге.

Суд санкционировал для чиновницы домашний арест, объяснив это тем, что она одинокая женщина, ранее не судима, воспитывает двоих малолетних детей.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов заявил, что его расстроило задержание заместителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947696-chto-izvestno-o-pamyatnike-abayu-iz-dela-zamakima-atyrauskoy-oblasti-bakytgul-hamenovoy/