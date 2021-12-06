Экс-замакима Атырауской области Нурлан Таубаев о задержании: Елки-палки, это детский сад

Продолжается судебный процесс по делу бывших первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства Тимура Басарова. На прошедшем заседании было исследовано видео задержания Басарова и допрошен столичный руководитель следственной группы Олжас Тобашев, передает "Ак Жайык".
Тимура Басарова на оперативном видео задерживают сразу несколько членов специальной группы Агентства по противодействию коррупции. Рядом с ним на земле лежит металлический серый чемоданчик.
"Где доказательства, что чемодан был изъят у Басарова? Где видео, на котором он держал его в руках? Басаров не задержан с поличным, нет отпечатков. Очевидно, чемодан был принесен и подброшен ему участниками задержания", - заявил Нурлан Таубаев.
Экс-чиновник добавил, что находится в тюрьме уже больше полугода.
"И на каких основаниях? Обратите внимание, меня задержали за час до задержания якобы с поличным Басарова. Елки-палки, это же нонсенс!" - возмутился Таубаев.
Судья сделала ему замечание, чтобы не употреблял неприличных слов. На это подсудимый ответил, что выражение вполне литературное, даже есть фильм с таким названием.
Адвокаты обвиняемых еще раз заострили внимание судьи на том, что Таубаев по факту был забран борцами с коррупцией из своего дома до задержания Басарова.
"Задержание Басарова не зафиксировано, хотя работали две камеры. Следователь и понятые показали, что к их прибытию он уже стоял "под ручки" у оперативников. Чемоданчик в его руках не зафиксирован на видео. Почему?" - интересовались защитники.
На этот и некоторые другие вопросы руководитель следственной группы Олжас Тобашев ответил, что по прошествии времени какие-то детали уже не помнит.
"Люди из столицы незаконно приезжают в Атырау, незаконно похищают меня. Теперь этот человек говорит, мол, то не помнит, се не помнит. Полный детский сад!" - прокомментировал Таубаев.
Судебный процесс продолжается.
Напомним, первого замакима Атырауской области Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства Тимура Басарова задержали в сентябре 2020 года.
Госслужащих заподозрили в попытке получения взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере в сумме 185 млн тенге.
Выступивший в суде свидетель заявил, что в день задержания Тимура Басарова он был привлечен в качестве понятого. Тогда возле чиновника он увидел сумку, в которой лежали большие деньги в тенге и долларах.
"Столько денег я видел только в кино", - добавил он.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945405-eks-zamakima-atyrauskoy-oblasti-nurlan-taubaev-o-zaderzhanii-elki-palki-eto-detskiy-sad/