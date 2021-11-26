Дело замакима Атырауской области Кайрата Нурлыбаева передали в суд

Кайрат Нурлыбаев. Фото: azh.kz

В городской суд №2 поступило уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области Кайрата Нурлыбаева, обвиняемого в растрате более 80 млн бюджетных тенге, передает "Ак Жайык".

Кроме замакима региона судить будут и 55-летнего директора кооператива "Бұйырғын" Нурлана Бисембаева.

Они обвиняются по ч.4 ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

Уголовное дело состоит из 14 томов. Прокуратура Атырауской области передала дело в суд в электронном формате.

Напомним, в октябре текущего года стало известно, что заместителя акима региона Кайрата Нурлыбаева подозревают в растрате бюджетных средств путем незаконной выплаты субсидий в размере 83,7 млн тенге сельскохозяйственному производственному кооперативу "Бұйырғын".

Также сейчас продолжается процесс по делу бывшего первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и экс-руководителя управления строительства Тимура Басарова, которых обвиняют в получении взятки в размере 185 млн тенге.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов заявил, что готов подать в отставку, если вина подчиненных будет доказана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944046-delo-zamakima-atyrauskoy-oblasti-kayrata-nurlybaeva-peredali-v-sud/