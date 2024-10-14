Виллы, люксовые автомобили, земельный участок: 177 млрд тенге возвращены государству

Специальный государственный фонд пополнили суммой в 177 млрд тенге, полученных за счет возвращенных государству средств и активов, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК, по результатам заключенных соглашений с субъектами реестра поступило порядка 147 млрд тенге, по процессуальным соглашениям 19 млрд тенге, от реализации активов более 6 млрд тенге, по решениям судов порядка 5 млрд тенге и от сдачи в аренду недвижимости более 165 млн тенге.

Среди реализованных активов две виллы, административное здание, жилой дом, квартира, земельный участок и два люксовых автомобиля.

Одним из примеров успешной реализации активов является земельный участок в городе Алматы, который принят от субъекта Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" по цене в 176 млн тенге, а был реализован за 657 млн тенге, что почти в четыре раза превышает первичную оценочную стоимость.

Вместе с тем, по соглашениям с субъектами реестра ожидается дополнительное пополнение Специального государственного фонда денежными средствами на сумму более 150 млрд тенге.

Все возвращенные денежные средства будут использованы для реализации социальных и экономических проектов страны, отмечает ведомство.

Напомним, в конце июля по иску прокуратуры государству был возвращен Дворец спорта в Шымкенте (в настоящее время Ледовый дворец).

Ранее стало известно, что судом удовлетворен иск прокуратуры Талдыкоргана о признании незаконным предоставления частному лицу 74 га земель Парка ветеранов и возврате их в государственную собственность.

Также в Шымкенте государству были возвращены имущество и акции на 5,9 млрд тенге, в том числе земельный участок стоимостью более 350 млн тенге. Его передали в управление государственного имущества и приватизации города.

Напомним, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

В конце сентября сообщалось, что помогать Казахстану вернуть незаконно выведенные активы будут специалисты из Интерпола. А в ноябре Антикор договорился с Госдепом США о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований и возврата активов, незаконно выведенных из Казахстана.

В середине октября 2023 года при Генеральной прокуратуре Казахстана был создан специальный комитет по возврату активов.

В конце ноября экс-премьер страны Алихан Смаилов сообщал, что в Казахстане вернули 1 трлн тенге активов.