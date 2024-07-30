Ледовый дворец в Шымкенте вернули государству

По иску прокуратуры государству возвращен Дворец спорта в Шымкенте (в настоящее время Ледовый дворец). Решение суда уже вступило в законную силу, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

"Установлено, что в 2017 году была проведена приватизация 67,09% доли ТОО "Дворец спорта" в Шымкенте. При стоимости в 1 млрд тенге он был продан в 8 раз меньше рыночной стоимости.

Кроме того, организация, выкупившая Дворец спорта, была незаконно допущена к процедуре приватизации и не подлежала регистрации в качестве участника торгов, поскольку согласно уставным документам не вправе заниматься услугами в сфере спорта", - рассказали в прокуратуре Шымкента.

В ведомстве отметили, что Дворец спорта являлся единственным местом в южных регионах для проведения тренировок по зимним видам спорта.

По данным надзорного органа, при приватизации объекта были нарушены нормы Закона РК "О государственном имуществе", обязывающие управлять государственным имуществом в соответствии с принципом эффективного использования объекта на благо общества.

При этом за 5 лет на аренду помещений Дворца спорта государством потрачено более 1 млрд тенге.

Решением Специализированного межрайонного экономического суда Шымкента от 27 мая 2024 года итоги приватизации отменены.

В настоящее время решение вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что судом удовлетворен иск прокуратуры Талдыкоргана о признании незаконным предоставления частному лицу 74 га земель Парка ветеранов и возврате их в государственную собственность.

Прокуроры установили, что данный участок, относящийся к территории лесопарковой зоны общего пользования, в 2004 году был незаконно отчужден частному лицу. В последующем новый собственник изменил их целевое назначение, намереваясь построить элитный коттеджный городок. Для этого территория парка была сегментирована на 240 участков.

А в Шымкенте государству были возвращены имущество и акции на 5,9 млрд тенге, в том числе земельный участок стоимостью более 350 млн тенге. Его передали в управление государственного имущества и приватизации города.