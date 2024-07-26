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Хотели строить элитные коттеджи: Парк ветеранов в Талдыкоргане вернули в госсобственность

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Парк
Земельный участок. Иллюстративное фото: Nick Brundle Photography / Getty Images

Удовлетворен иск о возврате в госсобственность земель Парка ветеранов в Талдыкоргане, на которых планировали строительство коттеджного поселка, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Жетісу.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, судом удовлетворен иск прокуратуры Талдыкоргана о признании незаконным предоставления частному лицу 74 га земель Парка ветеранов и возврате их в государственную собственность.

Прокуроры установили, что данный участок, относящийся к территории лесопарковой зоны общего пользования, в 2004 году был незаконно отчужден частному лицу в нарушение ст.26 Земельного кодекса.

"В последующем новый собственник изменил их целевое назначение, намереваясь построить элитный коттеджный городок. Для этого территория парка была сегментирована на 240 участков", - отметили в надзорном органе.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее в Шымкенте государству были возвращены имущество и акции на 5,9 млрд тенге, в том числе земельный участок стоимостью более 350 млн тенге. Его передали в управление государственного имущества и приватизации города.

Также в Шымкенте в государственную собственность вернули участок рядом с парком стоимостью почти в 47 млн тенге. Как было установлено, его предоставили с грубейшими нарушениями земельного законодательства Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2140050-hoteli-stroit-elitnye-kottedzhi-park-veteranov-v-taldykorgane-vernuli-v-gossobstvennost/

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