Имущество и акции на 5,9 млрд тенге вернули государству в Шымкенте
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В Шымкенте государству возвращены имущество и акции на 5,9 млрд тенге, в том числе земельный участок стоимостью более 350 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Шымкента за первое полугодие текущего года в сфере демонополизации экономических ресурсов государству возвращены имущество и акции на 5,9 млрд тенге.
"Так, судом удовлетворен иск прокуратуры о возврате государству незаконно приобретенного гражданином Ибрагимом Б. земельного участка с имеющимися сооружениями.
Указанное недвижимое имущество с оценочной стоимостью 357,7 млн тенге передано в Управление государственного имущества и приватизации Шымкента", - отметили в ведомстве.
Прокуратура города в рамках поручения главы государства продолжает работу по возврату государству незаконно выведенных активов.
Отметим, что инициалы, озвученные надзорным органом, имеют сходство с инициалами казахстанского бизнесмена Бахыта Ибрагима - акционера Qazaq Banki.
Он был осужден по делу о хищении 144 млрд тенге вместе с экс-банкиром Жомартом Ертаевым. В феврале этого года стало известно, что мужчина вышел на свободу. А в середине марта Бахыта Ибрагима нашли мертвым в Алматы.
Также в Шымкенте в государственную собственность вернули участок рядом с парком стоимостью почти в 47 млн тенге. Он расположен в зоне земель общего пользования и был предоставлен с грубейшими нарушениями земельного законодательства.
Ранее в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге. По иску прокуратуры Медеуского района судом сделки были признаны недействительными.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2135373-imushchestvo-i-akcii-na-5-9-mlrd-tenge-vernuli-gosudarstvu-v-shymkente/