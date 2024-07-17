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Имущество и акции на 5,9 млрд тенге вернули государству в Шымкенте

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Участок земли у дороги
Земельный участок. Иллюстративное фото: James O'Neil / Getty Images

В Шымкенте государству возвращены имущество и акции на 5,9 млрд тенге, в том числе земельный участок стоимостью более 350 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Шымкента за первое полугодие текущего года в сфере демонополизации экономических ресурсов государству возвращены имущество и акции на 5,9 млрд тенге.

"Так, судом удовлетворен иск прокуратуры о возврате государству незаконно приобретенного гражданином Ибрагимом Б. земельного участка с имеющимися сооружениями.

Указанное недвижимое имущество с оценочной стоимостью 357,7 млн тенге передано в Управление государственного имущества и приватизации Шымкента", - отметили в ведомстве.

Прокуратура города в рамках поручения главы государства продолжает работу по возврату государству незаконно выведенных активов.

Отметим, что инициалы, озвученные надзорным органом, имеют сходство с инициалами казахстанского бизнесмена Бахыта Ибрагима - акционера Qazaq Banki.

Он был осужден по делу о хищении 144 млрд тенге вместе с экс-банкиром Жомартом Ертаевым. В феврале этого года стало известно, что мужчина вышел на свободу. А в середине марта Бахыта Ибрагима нашли мертвым в Алматы.

Также в Шымкенте в государственную собственность вернули участок рядом с парком стоимостью почти в 47 млн тенге. Он расположен в зоне земель общего пользования и был предоставлен с грубейшими нарушениями земельного законодательства.

Ранее в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге. По иску прокуратуры Медеуского района судом сделки были признаны недействительными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2135373-imushchestvo-i-akcii-na-5-9-mlrd-tenge-vernuli-gosudarstvu-v-shymkente/

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