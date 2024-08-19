Нефть и газ незаконно добывали в Мангистау

В Мангистау оштрафована компания, которая без экологического разрешения добывала нефть и газ на территории региона, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа Мангистауской области, природоохранной прокуратурой выявлены очередные нарушения экологического законодательства.

"Недропользователь ТОО "Жалгызтобемунай" в период с 1 по 11 января 2024 года без наличия экологического разрешения осуществлял добычу нефти и попутного газа.

По акту прокурорского надзора указанная компания привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 328 КоАП РК", - говорится в сообщении.

В итоге на компанию наложили штраф на сумму 7,8 млн тенге.

Добавим, что согласно части 1, статьи 328 КоАП РК, превышение технологических нормативов выбросов, технологических нормативов сбросов, технологических удельных нормативов эмиссий или нормативов эмиссий в окружающую среду, осуществление эмиссий от источников, не указанных в экологическом разрешении, а равно осуществление эмиссий без вновь выданного экологического разрешения на действующий объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, влекут штраф на физических лиц в размере 150 МРП, на юридических лиц - в размере 10 тыс. процентов от соответствующей ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении превышенного количества загрязняющих веществ.

Напомним, в апреле прошлого года стало известно, что Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу нефти, начиная с мая 2023 года.

В сентябре прошлого года в Минэнерго сообщили, что подтвержденные запасы по нефти в Казахстане составляют 113,2 млрд баррелей (15,5 млрд тонн), газа – 3,7 трлн куб. м, а также ресурсный потенциал (не разведанный) условного топлива составляет порядка 76 млрд тонн.

А в конце ноября сообщалось, что Казахстан дополнительно сократит добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки с 1 января до конца марта 2024 года в координации с рядом стран-участниц ОПЕК+.

В конце года в Минэнерго также сообщали, на сколько лет Казахстану хватит имеющихся запасов нефти. Сообщается, что имеющихся запасов нефти стране должно хватить на 40-45 лет.

В апреле этого года в Минэнерго Казахстана объяснили, почему в марте Казахстан превысил обязательства ОПЕК+ по добыче нефти на 131 тысячу баррелей в сутки.

Тогда же министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что месторождения, которые находятся у "КазМунайГаза", по большей части являются уже отработавшими свой срок и находятся сейчас на последней стадии добычи.

"Главная задача перед этими месторождениями - это поддержание так называемой полки добычи… (Запасов - прим. ред.) на 100 лет хватит точно, по предварительным прогнозам", - говорил он.

Сообщалось также, что в 2024 году в Казахстане планируют пробурить более 80 поисковых и разведочных скважин, в том числе в казахстанском секторе Каспийского моря.

В начале лета стало известно, что страны ОПЕК+ продлили нефтяную сделку до третьего квартала 2025 года - сохранились действующие квоты для всех стран, кроме ОАЭ.

А в июле Казахстан перевыполнил план по добыче нефти. В Минэнерго сделали заявление по этому поводу.