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30 лет независимости Казахстана

Сколько нефти осталось в Казахстане, рассказали в Минэнерго

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Оборудование для добычи нефти
Оборудование для добычи нефти. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр энергетики Ерлан Аккенжанова на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ" рассказал, сколько нефти осталось в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Аккенжанов сообщил, что за 30 лет добыча нефти в Казахстане увеличилась почти в три раза – с 26,6 млн тонн в 1991 году до 84,2 млн тонн в 2022 году.

Объем экспорта нефти, добавил он, увеличился приблизительно в шесть раз. Благодаря этому, по данным ОПЕК, Казахстан вошел в топ-10 стран-экспортеров нефти.

"На сегодняшний день Республика Казахстан ставит серьезные задачи по увеличению ресурсной базы, освоению новых нефтяных и газовых месторождений.

Наши подтвержденные запасы по нефти составляют 113,2 млрд. баррелей (15,5 млрд. тонн), газа – 3,7 трлн.м3, а также ресурсный потенциал (не разведанный) условного топлива составляет порядка 76 млрд. тонн", — сказал он.

Напомним, в апреле 2023 года началась отгрузка казахстанской нефти из турецкого порта Джейхан в направлении Румынии.

В послании народу президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил начать осваивать "новую нефть" в Казахстане.

Кроме того, аналитики рассказали, повлияет ли дорогая нефть на укрепление тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2038238-skolko-nefti-ostalos-v-kazahstane-rasskazali-v-minenergo/

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