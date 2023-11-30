Казахстан намерен сократить добычу нефти с 2024 года

Казахстан дополнительно сокращает добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки с 1 января до конца марта 2024 года в координации с рядом стран-участниц ОПЕК+, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня состоялось 51-е заседание совместного министерского мониторингового комитета JMMC и 36-я министерская встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции.

Там же обсуждалось выполнение в сентябре-октябре 2023 года странами обязательств по соглашению и текущая ситуация на рынке нефти.

"Казахстан принял дополнительное добровольное сокращение на 82 тысячи баррелей в сутки с 1 января 2024 года до конца марта 2024 года совместно со странами-участниками ОПЕК+.

Таким образом, добыча в Казахстане составит 1 468 тысяч баррелей в сутки до конца марта 2024 года. Впоследствии, в целях поддержания стабильности рынка, эти дополнительные сокращенные объемы будут постепенно восстанавливаться в зависимости от рыночных условий", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению на 78 тысяч баррелей в сутки, ранее принятому Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.

Дополнительное добровольное сокращение, как заверили в Минэнерго, направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяного рынка.

Напомним, в начале апреля этого года мы писали, что Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу нефти начиная с мая.

После этого аналитики стали гадать, подорожают ли топливо и продукты из-за сокращения нефтедобычи в Казахстане.

3 апреля, сразу после решения ОПЕК+ сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки, стало известно, что цены на нефть пошли вверх.

Согласно официальному сайту ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти - это постоянная межправительственная организация, созданная на Багдадской конференции 10-14 сентября 1960 года Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой.

Она создавалась в целях контроля квот добычи на нефть С 2016 года действует формат ОПЕК+, когда в обсуждении о сокращении добычи нефти участвуют все страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.