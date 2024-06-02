Страны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ продлили нефтяную сделку до третьего квартала 2025 года - сохранились действующие квоты для всех стран, кроме ОАЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Стороны договорились продлить уровень общей добычи нефти для стран - участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК+, начиная с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года.

Также было решено продлить период оценки тремя независимыми источниками до конца ноября 2025 года, чтобы использовать его в качестве ориентира для эталонных уровней добычи на 2026 год.

Квоты изменились только для ОАЭ - с января по сентябрь 2025 года они увеличатся на 300 тысяч баррелей в сутки до 3,519 миллиона баррелей в сутки.

В следующий раз члены организации намерены собраться 1 декабря текущего года.

Добавим, что согласно официальному сайту ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - это постоянная межправительственная организация, созданная на Багдадской конференции 10-14 сентября 1960 года Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Она создавалась в целях контроля квот добычи на нефть.

На сегодня в ОПЕК входят 12 государств: Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла.

С 2016 года действует формат ОПЕК+, когда в обсуждении о сокращении добычи нефти участвуют все страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.