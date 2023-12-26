На сколько лет Казахстану хватит имеющихся запасов нефти, рассказали в Минэнерго

Вице-министр энергетики Асхат Хасенов сегодня в кулуарах сената рассказал, что имеющихся запасов нефти Казахстану должно хватить на 40-45 лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы Минэнерго Асхат Хасенов сегодня сообщил, что запасы делятся на две категории – это геологические и извлекаемые.

"В Казахстане на государственном балансе геологических запасов нефти – 15,5 млрд тонн, извлекаемых – 4,4 млрд тонн. По мере разработки месторождений или перехода от разведки на разработку эти запасы, баланс их, меняется. Газа – 3,8 трлн куб. м", – сообщил вице-министр.

Хасенов также рассказал, на сколько этих запасов с учетом нынешней тенденции потребления хватит Казахстану.

"Если математически, 4,4 млрд тонн мы если будем по 100 млн добывать в год, это нам на 40-45 лет (хватит – прим. ред.). Но это не говорит о том, что за 45 лет это истощится. Каждый год новые месторождения переходят из разведки в стадию разработки и восполняются", – заверил он.

Вице-министр энергетики озвучил прогнозы добычи нефти на 2023 и 2024 годы.

"На этот год у нас 90,5 млн тонн был изначальный план, но были остановки внеплановые. Сегодня мы рассчитываем на то, что мы 90 млн тонн добудем. А на следующий год у нас план такой же – что мы будем на уровне 90 млн тонн держать. Традиционно из этих 90 млн порядка 73-75 млн у нас экспорт. То есть мы на внутренний рынок забираем порядка 17-18 млн тонн, все остальное у нас – экспорт", – подчеркнул Хасенов.

Напомним, в апреле этого года министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что месторождения, которые находятся у "КазМунайГаза", по большей части являются уже отработавшими свой срок и находятся сейчас на последней стадии добычи.

"Главная задача перед этими месторождениями – это поддержание так называемой полки добычи… (Запасов – прим. ред.) на 100 лет хватит точно, по предварительным прогнозам", – говорил он.

Перед этим, в начале апреля, стало известно, что Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу нефти, начиная с мая 2023 года.

В сентябре в Минэнерго сообщили, что подтвержденные запасы по нефти в Казахстане составляют 113,2 млрд баррелей (15,5 млрд тонн), газа – 3,7 трлн куб. м, а также ресурсный потенциал (не разведанный) условного топлива составляет порядка 76 млрд тонн.

В начале октября глава глава QazaqGaz Санжар Жаркешов сообщил, что в Казахстане будет газовый бум. В конце ноября в Минэнерго рассказали, что наша страна дополнительно сократит добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки с 1 января до конца марта 2024 года в координации с рядом стран-участниц ОПЕК+.

В декабре в Актюбинской области ввели в эксплуатацию новое месторождение нефти.