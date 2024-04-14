Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстан превысил обязательства ОПЕК+ по добыче нефти: в Минэнерго сделали заявление

Опубликовано:

Нефтепровод
Нефтепровод. Иллюстративное фото: Antoine Gyori / AGP / Corbis / Getty Images

В Минэнерго Казахстана объяснили, почему в марте Казахстан превысил обязательства ОПЕК+ по добыче нефти на 131 тысячу баррелей в сутки, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в ведомстве, превышение связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона.

"Однако Казахстан продолжит прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в 1-м квартале", - заявили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что в соответствии с решением 53-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета Казахстан представит подробный план компенсации в Секретариат ОПЕК к 30 апреля 2024 года.

Ранее Казахстан продлил свои текущие обязательства до конца июня 2024 года.

Напомним, в апреля прошлого года стало известно, что Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу нефти, начиная с мая 2023 года.

В сентябре прошлого года в Минэнерго сообщили, что подтвержденные запасы по нефти в Казахстане составляют 113,2 млрд баррелей (15,5 млрд тонн), газа – 3,7 трлн куб. м, а также ресурсный потенциал (не разведанный) условного топлива составляет порядка 76 млрд тонн.

А в конце ноября сообщалось, что наша страна дополнительно сократит добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки с 1 января до конца марта 2024 года в координации с рядом стран-участниц ОПЕК+.

Добавим, что согласно официальному сайту ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - это постоянная межправительственная организация, созданная на Багдадской конференции 10-14 сентября 1960 года Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Она создавалась в целях контроля квот добычи на нефть.

На сегодня в ОПЕК входят 12 государств: Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла.

С 2016 года действует формат ОПЕК+, когда в обсуждении о сокращении добычи нефти участвуют все страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2084600-kazahstan-prevysil-obyazatelstva-opek-po-dobyche-nefti-v-minenergo-sdelali-zayavlenie/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.