Казахстан превысил обязательства ОПЕК+ по добыче нефти: в Минэнерго сделали заявление

В Минэнерго Казахстана объяснили, почему в марте Казахстан превысил обязательства ОПЕК+ по добыче нефти на 131 тысячу баррелей в сутки, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в ведомстве, превышение связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона.

"Однако Казахстан продолжит прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в 1-м квартале", - заявили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что в соответствии с решением 53-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета Казахстан представит подробный план компенсации в Секретариат ОПЕК к 30 апреля 2024 года.

Ранее Казахстан продлил свои текущие обязательства до конца июня 2024 года.

Напомним, в апреля прошлого года стало известно, что Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу нефти, начиная с мая 2023 года.

В сентябре прошлого года в Минэнерго сообщили, что подтвержденные запасы по нефти в Казахстане составляют 113,2 млрд баррелей (15,5 млрд тонн), газа – 3,7 трлн куб. м, а также ресурсный потенциал (не разведанный) условного топлива составляет порядка 76 млрд тонн.

А в конце ноября сообщалось, что наша страна дополнительно сократит добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки с 1 января до конца марта 2024 года в координации с рядом стран-участниц ОПЕК+.

Добавим, что согласно официальному сайту ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - это постоянная межправительственная организация, созданная на Багдадской конференции 10-14 сентября 1960 года Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Она создавалась в целях контроля квот добычи на нефть.

На сегодня в ОПЕК входят 12 государств: Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла.

С 2016 года действует формат ОПЕК+, когда в обсуждении о сокращении добычи нефти участвуют все страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.