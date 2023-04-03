Казахстан планирует сократить добычу нефти

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Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу нефти, начиная с мая текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте Минэнерго РК.

Как отметили в ведомстве, Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тыс.барр/сут., начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами-участницами ОПЕК+.

Подчеркивается, что данное сокращение является предупредительной мерой в дополнение к сокращению добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года.

Согласно официальному сайту ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти - это постоянная межправительственная организация, созданная на Багдадской конференции 10-14 сентября 1960 года Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Она создавалась в целях контроля квот добычи на нефть

С 2016 года действует формат ОПЕК+, когда в обсуждении о сокращении добычи нефти участвуют все страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015097-kazahstan-planiruet-sokratit-dobychu-nefti/