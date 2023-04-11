На сколько лет нефти хватит Казахстану: новый глава Минэнерго озвучил прогноз

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Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах кабмина рассказал, сколько запасов нефти имеется в Казахстане и на сколько еще их может хватить, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев заявил, что месторождения, которые находятся у "КазМунайГаза", по большей части являются уже отработавшими свой срок и находятся сейчас на последней стадии добычи.

"Главная задача перед этими месторождениями – это поддержание так называемой полки добычи… На 100 лет хватит точно, по предварительным прогнозам.

(…) Правительством разработан и утвержден при поддержке главы государства новый модельный контракт, который именно для разведки добычи этих месторождений предоставляет достаточно серьезные преференции. Многие компании уже ими воспользовались", – заявил глава Минэнерго.

По его словам, представители азербайджанской делегации в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан уже выразили заинтересованность в инвестициях. Они поставили новые вопросы о разведке и добыче углеводородов.

В начале апреля стало известно, что Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу нефти, начиная с мая текущего года.

В марте экс-глава Министерства энергетики Болат Акчулаков в ходе визита в США выразил мнение о том, какая цена на нефть справедлива для Казахстана. По его словам, это более 65 долларов за баррель.

Кроме того, министр тогда рассказал, что в стране планируется строительство нового трубопровода, по которому нефть будет поставляться на экспорт в Каспийское море. Разработка такого проекта может занять 5 лет.

Экспорт казахстанской нефти в Германию

11 января экс-министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что Казахстан готовится экспортировать нефть в Германию. При этом речь шла о возможности экспорта до 6 млн тонн сырья в год.

Также, по его словам, Министерство получило устное подтверждение по этому поводу с российской стороны, так как пропуск идет через ее границу.

23 февраля "КазТрансОйл" начал прием казахстанской нефти для отправки в Германию. В начале марта стало известно, что Казахстан планирует направить туда еще 20 тыс. тонн своей нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016344-nefti-na-skolko-let-hvatit-kazahstanu-novyy-glava-minenergo-sdelal-prognoz/