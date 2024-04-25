Более 80 скважин планируют пробурить в Казахстане для поиска новых месторождений

В 2024 году в Казахстане планируют пробурить более 80 поисковых и разведочных скважин, в том числе в казахстанском секторе Каспийского моря, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Для поиска новых месторождений углеводородов недропользователями в 2024 году планируется бурение свыше 80 поисковых и разведочных скважин.

Учитывая ежегодное падение добычи нефти на месторождениях Кызылординской области, в текущем году начнется бурение глубокой поисковой скважины на участке Тургай-палеозой глубиной 5500 метров с целью обнаружения перспективных на нефть и газ структур", – сообщили представители ведомства.

Также отмечается, что в 2024 году будет пробурена поисковая скважина на морской структуре Абай в казахстанском секторе Каспийского моря.

При этом прорабатываются вопросы по началу бурения глубоких скважин:

на участке Каратон подсолевой (ТОО "Karaton Operating", глубина 5500 м);

в Адайском блоке (ТОО "Ocean Petroleum", глубина 6900 м);

в структуре Максат (ТОО "Фирма АЛМЭКС ПЛЮС", глубина 6200 м);

на участке Сай-Утес (филиал SINOPEC, глубина 5250 м);

в блоке А (ТОО "5А Ойл", глубина 6900 м).

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Казахстане из-за паводков была приостановлена добыча нефти на 634 скважинах – общие потери составили 16 тыс. тонн.

Также сообщалось, что в марте Казахстан превысил обязательства ОПЕК+ по добыче нефти на 131 тысячу баррелей в сутки. Это связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона.

При этом в конце прошлого года вице-министр энергетики Асхат Хасенов рассказывал, что имеющихся запасов нефти Казахстану должно хватить на 40-45 лет.