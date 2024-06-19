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Экибастузскую ТЭЦ отдали в управление "Самрук-Энерго"

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Экибастузская ТЭЦ
Экибастузская ТЭЦ. Фото: gres1.kz

Акимат Экибастуза передал АО "Самрук-Энерго" в доверительное управление Экибастузскую ТЭЦ, на которой в этом году планируется значительный ремонт, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте компании, "Самрук-Энерго" будет управлять станцией через дочернюю компанию - ТОО "Energy Solution Center".

Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрт Максутов провел встречу с активом станции и представил генерального директора ТОО "Energy Solution Center" Айдарбека Кыстаубаева, а также его заместителей по производству, финансам и обеспечению.

Глава "Самрук-Энерго" отметил, что в этом году на Экибастузской ТЭЦ планируется ремонт части энергетических котлов и вспомогательного оборудования.

По итогам встречи он также дал руководству станции ряд поручений по качественной подготовке к предстоящему отопительному сезону и проведению ремонтной кампании.

Добавим, что Экибастузская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1956 году. Теплоэлектроцентраль полностью обеспечивает теплом Экибастуз.

В мае текущего года аким Павлодарской области Асаин Байханов проверил подготовку Экибастуза к отопительному сезону и посетил Экибастузскую ТЭЦ.

Авария на ТЭЦ в Экибастузе

Ночью 27 ноября 2022 года жители Экибастуза остались без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ.

В городе объявили режим ЧС, а прокуратура Павлодарской области возбудила уголовное дело по факту недобросовестного отношения к обязанностям. В Экибастуз выехали министры и глава правительства.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе отменили режим ЧС.

В ноябре 2023 года бывшим руководителям Экибастузской ТЭЦ вынесли приговор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2120298-ekibastuzskuyu-tec-otdali-v-upravlenie-samruk-energo/

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