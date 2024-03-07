Будет ли в Казахстане налоговая амнистия, ответили в Минфине

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов сегодня после заседания сената ответил на вопрос, могут ли списать казахстанцам их долги по налогам, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в Казахстане планируется принятие нового Налогового кодекса. В связи с этим они поинтересовались, не предусматривается ли проведение налоговой амнистии, чтобы люди и бизнес могли начать жизнь с чистого листа.

"Налоги – это плата за возможность жить в цивилизованном обществе. Это изречение Оливера Холмса. Списывать налоги, не платить налоги – это, наверное, не правильно, потому что мы хотим все жить в комфортных условиях.

У нас бюджет ориентирован на покрытие всех социальных нужд, то есть в одночасье убрать или списать, или обнулить налоги – это невозможно, потому что это (налоги – прим. ред.) – основа, это фундамент нашего бюджета", – заявил в ответ Ержан Биржанов.

По его словам, планов по проведению налоговой амнистии у правительства нет.

"Каких-либо обнулений, скорее всего, не будет, но мы предусматриваем меры, которые будут стимулировать рост предпринимательства, рост инвестиций, в этом направлении меры рассматриваются", – добавил вице-министр.

Ранее сегодня Ержан Биржанов отвечал на вопрос касательно планов пересмотреть ставки транспортного налога в Казахстане.

Разработка нового Налогового кодекса в Казахстане

Напомним, о создании нового Налогового кодекса глава государства говорил в своем послании народу еще в начале сентября 2022 года.

Позже сообщалось, что изменения в кодексе коснутся не только бизнеса, но и рядовых граждан – для них будут исключены и дифференцированы некоторые госпошлины, а также расширится список не облагаемых налогом доходов.

Кроме того, ожидается, что в новом кодексе появится налог на роскошь.

При этом в сентябре прошлого года вице-министр экономики Азамат Амрин заявлял об обсуждении вопроса увеличения НДС с 12 до 16%.

Также новый Налоговый кодекс стал одной из основных тем выступления Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании правительства в Астане в начале февраля.

По его словам, новый кодекс должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет.

Однако, как отметил Токаев, повышение НДС с 12 до 16 процентов – это не панацея.

Позже министр нацэкономики Нурлан Байбазаров комментировал слова президента и отмечал, что подходы к разработке проекта будут пересмотрены в соответствии с поручениями главы государства.

После этого в КГД заявляли, что в этом году новый Налоговый кодекс еще не будет внедрен.

Ранее президент также упоминал новый Налоговый кодекс, высказывая мнение о том, что может "разогнать" экономику Казахстана.