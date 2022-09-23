Какие госпошлины будут исключены из Налогового кодекса в Казахстане

Купюры тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане идет процесс утверждения изменений и дополнений в Налоговый кодекс. В частности, это коснется и рядовых граждан - для них будут исключены и дифференцированы некоторые госпошлины, а также расширится список необлагаемых налогом доходов. С законопроектом ознакомились журналисты NUR.KZ.

По сообщению Министерства национальной экономики РК, на очередном пленарном заседании мажилиса парламента в первом чтении был одобрен закон “О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

Изменения в Налоговый кодекс в том числе коснутся и физических лиц.

Планируется исключить некоторые госпошлины

По сообщению ведомства, планируется исключить платежи за регистрацию актов гражданского состояния в связи с передачей функции регистрации в Госкорпорацию «Правительство для граждан».

В частности, это касается 612 статьи Налогового кодекса, которую планируют исключить полностью.

Согласно еще действующей редакции, госпошлины на данный момент взимаются за регистрацию заключения и расторжения брака, перемены фамилии, имени или отчества, за выдачу справок и свидетельств и другие действия, связанные с регистрацией актов гражданского состояния.

Стоимость таких услуг на данный момент составляет до двух месячных расчетных показателей (МРП в 2022 году - 6 126 тенге).

Но говорить о том, что они станут для казахстанцев бесплатными не приходится.

В сравнительной таблице, приложенной к проекту закона о поправках на портале "Открытые НПА", отмечено, что прейскурант за регистрацию актов гражданского состояния будет установлен «Правительством для граждан», которая является самофинансируемой организацией.

Дифференциация госпошлины за выдачу документов

В Министерстве экономики также сообщили, что поправками в Налоговый кодекс предлагаются дифференцированные ставки госпошлины за выдачу паспорта гражданина РК в зависимости от количества страниц, а также снижение госпошлины в два раза для детей.

Паспорт гражданина РК. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В частности, паспорт для казахстанцев возрастом до 16 лет планируется изготавливать из 22 страниц, а госпошлина за него будет составлять 4 МРП (12 252 тенге в 2022 году).

Ставка за выдачу стандартного паспорта для взрослых граждан из 36 страниц останется прежней - 8 МРП, или 24 504 тенге в текущем году.

А для активных путешественников планируют внедрение документа из 48 страниц, госпошлина за который составит 12 МРП (36 756 тенге в текущем году).

Также будет дифференцирована и плата за выдачу удостоверения личности. На данный момент она составляет 0,2 МРП, или 612,6 тенге.

Эту ставку планируют оставить на прежнем уровне. Но для граждан, которые будут менять документ в связи с его утратой более двух раз в течение года, госпошлина может вырасти до 1 МРП, или 3 063 тенге в 2022 году.

Что еще изменится в Налоговом кодексе

Согласно проекту документа, во второй пункт 319 статьи Налогового кодекса, где зафиксированы налоги физического лица, не являющиеся объектом налогообложения, также предлагается включить вознаграждение за сообщение о фактах невыдачи чека и отказа в приеме банковской карты.

Напомним, что потребители, сообщившие в налоговые органы о том, что им не выдали чек или не приняли карту для безналичной оплаты, после того, как этот факт подтвердится, могут получить вознаграждение в размере 1 000 тенге на баланс номера телефона.

Но на данный момент с этой итак небольшой суммы удерживается подоходный налог, что в результате уменьшает ее до 900 тенге. В будущем данное вознаграждение планируют вообще не облагать налогом.

Поправками также исключаются налоговые риски при списании задолженности по ипотечному кредиту, снижении стоимости аренды и получении бюджетных субсидий на аренду жилья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1989161-kakie-gosposhliny-budut-isklyucheny-iz-nalogovogo-kodeksa-v-kazahstane/