Новый Налоговый кодекс будет разработан в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступает с ежегодным Посланием народу страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики. В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс.

Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть полностью обновлен. Предстоит также обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие", - рассказал президент страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985622-novyy-nalogovyy-kodeks-budet-razrabotan-v-kazahstane/