Новый Налоговый кодекс Казахстана: внедрение в этом году не планируется, заявили в КГД

Сегодня на брифинге КГД директор департамента Алия Джетибаева сообщила, что анонсированный в Казахстане новый Налоговый кодекс будет внедрен не в 2024 году, передает корреспондент NUR.KZ.

"Какие вопросы будут (основные в кодексе – прим. ред.) – надо будет отдельно разговаривать, потому что проект Налогового кодекса сейчас находится только на стадии разработки. В этом году внедрение налогового кодекса не предполагается, вы сами понимаете, что по закону о правовых актах мы должны пройти несколько стадий обсуждения, в том числе с общественностью и бизнес-сообществом.

Потом уже он уходит в парламент и затем подписывается главой государства. Это занимает очень немало времени. Какие будут изменения – это нужно будет рассматривать на площадке рабочей группы по разработке нового Налогового кодекса", – сообщила директор Департамента Комитета госдоходов Алия Джетибаева.

Разработка нового Налогового кодекса в Казахстане

О создании нового Налогового кодекса заявил глава государства в своем послании народу в начале сентября 2022 года.

Позже сообщалось, что изменения в кодексе коснутся не только бизнеса, но и рядовых граждан – для них будут исключены и дифференцированы некоторые госпошлины, а также расширится список необлагаемых налогом доходов.

Кроме того, ожидается, что в новом кодексе появится налог на роскошь.

При этом в сентябре этого года вице-министр экономики Азамат Амрин заявил об обсуждении вопроса увеличения НДС с 12 до 16%.

Также отметим, что новый Налоговый кодекс стал одной из основных тем вчерашнего выступления Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании правительства в Астане.

По его словам, новый кодекс должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет.

Однако, как отметил Токаев, повышение НДС с 12 до 16 процентов – это не панацея.

Позже министр нацэкономики Нурлан Байбазаров комментировал слова президента и отмечал, что подходы к разработке проекта будут пересмотрены в соответствии с поручениями главы государства.

Ранее президент также упоминал новый Налоговый кодекс, высказывая мнение о том, что может "разогнать" экономику Казахстана.