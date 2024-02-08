Новый Налоговый кодекс Казахстана: внедрение в этом году не планируется, заявили в КГД
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Сегодня на брифинге КГД директор департамента Алия Джетибаева сообщила, что анонсированный в Казахстане новый Налоговый кодекс будет внедрен не в 2024 году, передает корреспондент NUR.KZ.
"Какие вопросы будут (основные в кодексе – прим. ред.) – надо будет отдельно разговаривать, потому что проект Налогового кодекса сейчас находится только на стадии разработки. В этом году внедрение налогового кодекса не предполагается, вы сами понимаете, что по закону о правовых актах мы должны пройти несколько стадий обсуждения, в том числе с общественностью и бизнес-сообществом.
Потом уже он уходит в парламент и затем подписывается главой государства. Это занимает очень немало времени. Какие будут изменения – это нужно будет рассматривать на площадке рабочей группы по разработке нового Налогового кодекса", – сообщила директор Департамента Комитета госдоходов Алия Джетибаева.
Разработка нового Налогового кодекса в Казахстане
О создании нового Налогового кодекса заявил глава государства в своем послании народу в начале сентября 2022 года.
Позже сообщалось, что изменения в кодексе коснутся не только бизнеса, но и рядовых граждан – для них будут исключены и дифференцированы некоторые госпошлины, а также расширится список необлагаемых налогом доходов.
Кроме того, ожидается, что в новом кодексе появится налог на роскошь.
При этом в сентябре этого года вице-министр экономики Азамат Амрин заявил об обсуждении вопроса увеличения НДС с 12 до 16%.
Также отметим, что новый Налоговый кодекс стал одной из основных тем вчерашнего выступления Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании правительства в Астане.
По его словам, новый кодекс должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет.
Однако, как отметил Токаев, повышение НДС с 12 до 16 процентов – это не панацея.
Позже министр нацэкономики Нурлан Байбазаров комментировал слова президента и отмечал, что подходы к разработке проекта будут пересмотрены в соответствии с поручениями главы государства.
Ранее президент также упоминал новый Налоговый кодекс, высказывая мнение о том, что может "разогнать" экономику Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2059906-novyy-nalogovyy-kodeks-kazahstana-vnedrenie-v-etom-godu-ne-planiruetsya-zayavili-v-kgd/