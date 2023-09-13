НДС в Казахстане может вырасти с 12 до 16%, заявили в Минэкономики
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Вице-министр экономики Азамат Амрин на брифинге после заседания правительства заявил об обсуждении вопроса увеличения НДС – предлагается поднять его с 12 до 16%, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты уточнили у вице-министра, действительно ли в рамках будущего нового Налогового кодекса в Казахстане увеличится НДС.
"По ставке НДС, да такой вопрос обсуждается, мы поднимаем, поскольку одна из функций Налогового кодекса – это фискальная, пополнение доходной части бюджета.
Если мы поднимем с 12 до 16%, предлагается поднять такую ставку, на обсуждении находится, то это порядка 2-2,4 трлн тенге дополнительных поступлений в бюджет", – заявил Амрин.
Отметим, что новый Налоговый кодекс в Казахстане находится в разработке – его планируют ввести с 2025 года.
Напомним, в сентябре прошлого года во время ежегодного послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил о создании нового Налогового кодекса.
Мы писали, что изменения в НК в том числе коснутся и физических лиц. В частности, планируется исключить некоторые госпошлины. В марте новые поправки были подписаны президентом.
В апреле Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к премьер-министру Алихану Смаилову, отметил, что Налоговый кодекс должен быть простым нормативным актом, который позволяет в его рамках принимать соответствующие решения.
Добавим, на сайте Британской энциклопедии говорится, что налог на добавленную стоимость (НДС) – это государственный сбор с суммы, которую коммерческая фирма добавляет к цене товара в процессе его производства и реализации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2036427-nds-v-kazahstane-mozhet-vyrasti-s-12-do-16-zayavili-v-minekonomiki/