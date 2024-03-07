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Ставки транспортного налога могут пересмотреть в Казахстане

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Мужчина складывает монеты друг на друга, а другой рукой - что-то пишет
Монеты. Иллюстративное фото: Mintr/Getty Images

Вице-министр финансов Ержан Биржанов сегодня в кулуарах сената рассказал, планируется ли пересматривать ставки транспортного налога в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Ержана Биржанова, предусматривается ли изменение ставок налога на транспорт.

"Сейчас рабочая группа уже обсудила, мы на уровне правительства с НПП "Атамекен" эти вопросы рассматриваем. Но официальное заявление делать рано, потому что еще решение окончательно не принято.

Но у нас есть вопросы к старому транспорту, которому 20-30 лет. Мы предлагаем применять поправочные коэффициенты, чтобы они не облагались по таким ставкам, как новые машины. Но есть иные предложения, которые направлены на уменьшение нагрузки на население.

А если это дорогостоящий транспорт, то это – как раз налог на роскошь. Таким образом (предлагается – прим. ред.) перераспределить налоговую нагрузку", – сказал в ответ вице-министр.

При этом он еще раз подчеркнул, что это пока только предложение, которое еще будет рассматриваться.

Кроме того, в прошлом году в Казахстане высказывались предложения отменить налог для авто с малым объемом двигателя.

Напомним, что до 1 апреля 2024 года все автовладельцы в Казахстане должны уплатить налог на транспорт.

Отмечалось, что размер налога зависит от налоговой ставки и размера месячного показателя (МРП). В 2024 году МРП был увеличен, но, так как оплату нужно внести за прошлый год, его величина будет меньше – лишь 3 450 тенге.

Здесь мы объясняли, как узнать текущую сумму налога.

Также журналисты NUR.KZ рассказывали о том, что делать, если вам начислили налог на транспорт по ошибке, и кто освобожден от транспортного налога в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2065043-stavki-transportnogo-naloga-mogut-peresmotret-v-kazahstane/

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