Токаев объяснил, что может "разогнать" экономику Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о том, что нужно сделать для удвоения объема национальной экономики РК, передает NUR.KZ со ссылкой на газету "Egemen Qazaqstan".

— Перейдем к экономике. В Послании 2023 года Вы провозгласили новый экономический курс Справедливого Казахстана и поставили цель — удвоить объем национальной экономики к 2029 году, доведя его до 450 миллиардов долларов. Между тем, по прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, в 2023-2024 годах рост экономики в Казахстане составит не более 3-4%. Насколько реалистично при такой динамике достичь поставленной цели?

— Это вполне достижимая цель. По оценкам аналитиков Международного валютного фонда, по итогам 2023 года объем ВВП в текущих ценах в Казахстане должен составить свыше 259 миллиардов долларов, что на 15% больше чем в 2022 году. Это самый значительный номинальный рост в Центральной Азии.

Положительная динамика отмечается и по ВВП на душу населения, прогнозный показатель на 2023 год составил почти 13 тысяч долларов, годовой рост оценивается в 1,6 тысячи долларов. По прогнозу МВФ, к 2028 году данный показатель вырастет на треть — до 16,8 тысячи долларов.

Правда, должен отметить, что для меня макроэкономические показатели не являются первостепенными по своему значению, все же главное — это реальное благополучие граждан.

Благоприятные прогнозы станут реальностью при условии использования Правительством новых подходов к управлению экономикой. Я вижу два основных направления.

Первое — это решение ряда точечных задач, способных стимулировать страновое развитие. К ним относится реализация крупных промышленных проектов. В сентябрьском Послании Правительству поручено определить перечень возможных крупных проектов и подготовить План инфраструктурного развития. Эти проекты прорабатываются, проводятся консультации с крупным бизнесом, институциональными инвесторами и экспертным сообществом.

Нужно также решить важную задачу привлечения инвестиций, в том числе путем приватизации и возврата активов. Масштабные инвестиции способны «разогнать» экономику и сформировать новые точки роста. Поэтому моим Указом недавно создан Инвестиционный штаб, наделенный широкими полномочиями для улучшения инвестиционного климата и качественной реализации инвестиционных проектов.

Второе направление включает в себя меры по реализации системных реформ, которые закрепят новые «правила игры» для всей экономики.

Правительством по моему поручению разрабатывается новый Налоговый кодекс, призванный перезапустить взаимоотношения государства и бизнеса. Совершенствуя налоговую систему, очень важно отойти от исключительно фискального подхода. Нужен баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня доходной части бюджета.

Большое значение имеет новый Бюджетный кодекс. Мы должны кардинально поменять отношение к бюджетным деньгам, поставив во главу угла рациональность, бережливость, актуальность их использования.

Здесь серьезную роль призваны сыграть новые законы о государственных закупках и государственно-частном партнерстве. Эти документы позволят обеспечить прозрачность госзакупок и создать финансовую основу для развития экономики.

Особое внимание следует уделить повышению эффективности квазигосударственного сектора. Меры по его модернизации уже определены, сейчас идет их практическая реализация.

Отвечая на Ваш вопрос, хочу также отметить, что экономическая конъюнктура в мире, безусловно, влияет на нашу страну. Но любые сложности всегда открывают и новые возможности. Правительство должно иметь детально просчитанный план действий с учетом всех возможных вариантов развития событий. Важно, чтобы все меры по стимулированию экономического роста сопровождались структурными реформами, направленными на развитие предпринимательства и конкуренции, защиту частной собственности, обеспечение справедливости правосудия. При таком подходе мы добьемся всех поставленных целей, в том числе и по удвоению объема национальной экономики в намеченные сроки.