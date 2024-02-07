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"Подходы будут пересмотрены": новый глава МНЭ о проекте Налогового кодекса Казахстана

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Нурлан Байбазаров
Нурлан Байбазаров. Фото: primeminister.kz

Новый министр нацэкономики Нурлан Байбазаров сегодня на брифинге правительства прокомментировал слова президента о необходимости пересмотреть проект Налогового кодекса, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Байбазаров напомнил о критике проекта Налогового кодекса.

"На сегодня глава государства дал поручение пересмотреть в целом подходы к новому Налоговому кодексу, в том числе и по НДС, и в рамках этой работы мы сейчас совместно с бизнес сообществом и экспертным сообществом будем пересматривать и писать этот кодекс. Можно сказать, что подходы будут пересмотрены", – заявил министр.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание правительства под председательством главы государства. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев коснулся различных сфер.

В числе прочего президент высказался о повышении НДС с 12 до 16 процентов в Казахстане.

"Эксперты обоснованно утверждают, что повышение НДС может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики, снизить инвестиционную привлекательность страны.

Предыдущее правительство парировало такие аргументы доводами о дополнительных поступлениях в бюджет, которые заменят трансферты из Национального фонда. Приходится констатировать, что пока работа по формированию нового Налогового кодекса не соответствует моим ожиданиям как главы государства", – говорил президент

Также он призвал кардинально повысить эффективность бюджетной и налоговой политик.

Добавим, что вчера Нурлан Байбазаров был назначен на должность заместителя премьер-министра – министра национальной экономики. Он сменил на этом посту Алибека Куантырова.

Ранее с ноября 2022 года по октябрь 2023 года Байбазаров являлся председателем правления АО "Банк Развития Казахстана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2059642-podhody-budut-peresmotreny-novyy-glava-mne-o-proekte-nalogovogo-kodeksa-kazahstana/

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