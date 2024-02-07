Скляр о трех новых ТЭЦ в Казахстане: Средства пенсионного фонда использовать не будут

На брифинге кабмина зампремьер-министра Романа Скляра спросили, действительно ли финансировать три новых ТЭЦ в Казахстане, которые хотят построить россияне, будут из ЕНПФ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Финансироваться будут данные проекты за счет инвесторов. Соответственное соглашение подписано с иностранными компаниями – "Самрук-Энерго" и российской компанией "Интер РАО". Применены будут технологии РФ. Я хочу подчеркнуть – уголь с переводом его на газ. В тот момент, когда у нас появится газ в Кокшетау, эти угольные станции, так же, как и в Астане, будут газовые. Мы идем к декорбанизации к 2060 году.

Средства пенсионного фонда использоваться не будут. Будут использовать средства иностранных инвесторов, они будут возвращаться за счет тарифа, который будет утвержден комитетом по регулированию естественных монополий. (…) Сейчас предусмотрено финансирование именно со стороны компании "Интер РАО", оборудование будет российского производства. Дополнительного выделения какого-то льготного кредита от "Байтерек" не предусмотрено. (…) На ТЭЦ пенсионные деньги тратиться не будут", – заявил Скляр.

Он добавил, что первой будет построена ТЭЦ в Кокшетау, затем в Семее и Усть-Каменогорске.

Напомним, ранее была озвучена примерная стоимость трех ТЭЦ, которые построят российские компании в Казахстане.

При этом в "Самрук-Казына" заявляли, что часть из планируемых к изъятию 1,5 трлн тенге из ЕНПФ планируют потратить на ТЭЦ, которые в Казахстане будут строить россияне.

Строительство трех ТЭЦ российской компанией в Казахстане

В ноябре прошлого года Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране.

Позже Роман Скляр сообщил, что речь идет о строительстве ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Предполагаемую стоимость хотя бы одной ТЭЦ он называть не стал, заявив лишь, что речь идет о строительстве под ключ.

В тот же день глава Минэнерго объяснил, почему российская сторона хочет строить ТЭЦ в Казахстане.

"Сила предложения российской стороны – это готовность финансировать, готовность предоставить лучшие технологии. Более того, у российских коллег есть уникальный опыт сжигания наших сложных высокозольных казахстанских углей.

На наших всех станциях используются российские котлы, которые позволяют сжигать казахстанский уголь. Другим подрядчикам придется провести огромный объем НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – прим. ред.), работ опытно-промышленного сжигания нашего угля и предоставления технических решений. А у России эти решения есть, и я думаю, они именно поэтому сделали нам это предложение. Оно будет пока рассматриваться на уровне двух министерств", – говорил Алмасадам Саткалиев.

При этом 10 ноября спикер сената Маулен Ашимбаев комментировал вопрос о том, могут ли россияне попросить взамен ТЭЦ контракт на строительство АЭС.

Позже в Минэнерго подробно рассказали о трех ТЭЦ, которые Россия планирует построить в Казахстане.

В декабре в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург были подписаны соглашения о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.

В январе стало известно, что в Казахстане предусмотрено строительство еще одной ТЭЦ в Жезказгане.