Почему Россия хочет построить ТЭЦ в Казахстане, объяснил глава Минэнерго

Глава Министерства энергетики сегодня в кулуарах в Акорде рассказал, что при строительстве ТЭЦ в Казахстане российская сторона готова предоставить финансирование, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев напомнил, что в рамках встречи президентов Казахстана и России министры энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами и о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в Кокшетау, Усть-Каменогорске и Семее.

"Мы сейчас подписали меморандум о взаимопонимании, который фиксирует взаимную заинтересованность в строительстве ТЭЦ в Казахстане.

У нас, в соответствии с планом развития электроэнергетической отрасли, предусмотрено несколько ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Ранее министерством проводилась работа по строительству данных станций на основе открытых инвестиционных тендеров, и все тендеры не состоялись. Не нашли инвесторов", – рассказал Саткалиев.

По его словам, это связано с тем, что существуют серьезные вопросы по тому, что эти ТЭЦ должны работать на угле.

"Это является вопросом, из-за которого не готовы международные финансовые институты предоставлять финансирование. Мы достаточно жесткие требования поставили по выбросам, то есть по охране окружающей среды.

И в силу того, что не так много стран готовы мало того, что принять участие в данных конкурсах, но и обеспечить финансирование со своей стороны, мы подписали данный меморандум, зафиксировав интерес российской стороны в участии в процессе строительства крупных ТЭЦ в Казахстане", – отметил глава Минэнерго.

Как рассказал Саткалиев, в данном случае речь идет только о строительстве ТЭЦ – российская сторона не планирует возводить сети.

"Мы заинтересованы в том, чтобы было строительство под ключ, то есть чтобы генеральный подрядчик обеспечивал не только строительство, но и ввод в эксплуатацию, пуско-наладочные работы, чтобы мы в результате получили действующую в соответствии с казахстанскими стандартами – экологическими, техническими, эксплуатационными – энергетический объект. Сейчас только начальная стадия, поэтому пока не могу назвать сумму", – заявил Алмасадам Саткалиев.

Он также объяснил, почему российская сторона хочет строить ТЭЦ в Казахстане.

"Мы уже пытались найти международных подрядчиков, мы несколько раз проводили конкурсы, но никто не выразил заинтересованности. И мы данное предложение рассматриваем индикативно, которое в случае завершения успешных переговоров уже позволит перейти к реализации проекта именно с российскими подрядчиками.

Сила предложения российской стороны – это готовность финансировать, готовность предоставить лучшие технологии. Более того, у российских коллег есть уникальный опыт сжигания наших сложных высокозольных казахстанских углей.

На наших всех станциях используются российские котлы, которые позволяют сжигать казахстанский уголь. Другим подрядчикам придется провести огромный объем НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – прим. ред.), работ опытно-промышленного сжигания нашего угля и предоставления технических решений. А у России эти решения есть, и я думаю, они именно поэтому сделали нам это предложение. Оно будет пока рассматриваться на уровне двух министерств", – резюмировал глава Минэнерго.

Добавим, вице-премьер-министр по инфраструктурному направлению Роман Скляр сегодня тоже давал комментарий по поводу строительства ТЭЦ в трех городах. Он предположил, что в следующем году реализация теплоэлектроцентрали в Кокшетау уже будет начата.

До этого вице-премьер-министр Серик Жумангарин на сегодняшнем XIX Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране.

Недавно стало известно, что активная фаза по переводу ТЭЦ-2 в Алматы на газ стартует в следующем 2024 году, а завершиться должна до конца 2026 года.

Напомним, что в начале этого года премьер-министр Алихан Смаилов рассказал о планах по модернизации ТЭЦ в Казахстане. Он отмечал, что обновление инфраструктуры – это очень серьезный вопрос.

В апреле в правительстве показали рейтинг самых изношенных теплоэлектроцентралей в стране. В тройку "лидеров" вошли Аркалыкская, Уральская и Кентауская ТЭЦ.