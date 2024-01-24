1,5 трлн тенге из ЕНПФ: часть суммы потратят на строительство с россиянами ТЭЦ в Казахстане

На заседании общественного совета "Самрук-Қазына" управляющий директор по экономике и финансам Айдар Рыскулов рассказал, на какие проекты в Казахстане потратят 1,5 трлн тенге из ЕНПФ, передает NUR.KZ.

"Касательно ЕНПФ, 1,5 трлн тенге – это общая заявка, которая планируется. Процесс решения будет происходить через одобрение со стороны государственной комиссии – то есть правительство будет смотреть каждый проект.

На сегодня основным оператором являются "Самрук-Казына" и "Байтерек". Наверное, в большей степени "Байтерек", поскольку у них есть Банк развития Казахстана. В БРК наши проекты фонда представлены в виде энергетики, в железнодорожной отрасли и других отраслях.

То есть, это один из источников фондирования БРК, там главный приоритет – чтобы проект имел казахстанское содержание, создавал мультипликативный эффект. Это долгосрочное рыночное заимствование на срок от 10 лет.

Что касается наших проектов, мы планируем также привлечь финансирование, но для проектов угольной генерации, поскольку сейчас ограничено со стороны банков – очень сложно привлечь. Мы планируем те деньги, которые привлечем из ЕНПФ, направить на проекты угольной генерации", – заявил директор по экономике и финансам АО "Самрук-Казына" Айдар Рыскулов.

Он уточнил, на какие именно проекты угольной генерации будут потрачены средства, среди них – строительство трех ТЭЦ с участием россиян.

"Проект Экибастузских ГРЭС-2, планируем там привлечь для реализации 3-4 блока, а также, как вы знаете обсуждается реализация трех ТЭЦ с российскими партнерами, то есть софинансировать какую-то часть тоже предполагаем", - добавил Рыскулов.

Ранее сообщалось, куда были потрачены изъятые из ЕНПФ почти 4 трлн тенге.